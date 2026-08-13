Зима уже близко, а тепла может не быть: в Раде предупредили киевлян о задержке отопительного сезона

Киев прошлой зимой (иллюстративное фото) / © Associated Press

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Отопительный сезон в Киеве может начаться позже из-за неготовности части инфраструктуры. Задержка потенциально может составлять не менее двух недель, а часть работ придется завершать уже после наступления холодов.

Об этом заявил народный депутат Юрий Камельчук в эфире «Ранок.LIVE».

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По его словам, в последние годы отопление в столице уже начинали подавать позже середины октября, поэтому подобный сценарий возможен и в этом сезоне.

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«У нас уже был люфт как минимум дополнительных две недели, то есть не около 15 октября. У нас уже отопительный сезон начинался позже», - сказал Камельчук.

Нардеп не исключил, что часть работ придется завершать уже во время морозов. Это, по его словам, может привести к повторению аварий прошлого года в жилых домах.

«В последний момент могут доделывать определенные вещи, и мы снова можем увидеть, как и в прошлом году, замерзшие трубы по отдельным домам, которые невозможно отремонтировать, пока есть мороз», — объяснил он.

Не все дома могут быть готовы к зиме

Отдельной проблемой Камельчук назвал состояние домов, пострадавших в прошлом отопительном сезоне из-за замерзания воды и разрывов труб.

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По его словам, в части случаев ремонты уже провели и компенсировали стоимость. В то же время есть дома, где жильцы из-за нехватки средств или недостаточного количества людей не могут самостоятельно профинансировать необходимые работы через ОСМД.

Нардеп считает, что столичные власти должны провести комплексную проверку жилищного фонда и определить, какие дома готовы к зиме, а где нужна дополнительная помощь.

"Мы постоянно говорим о том, что столица отстает от того, как реализуются планы устойчивости в прифронтовых общинах, которые находятся под постоянными атаками", - отметил Камельчук.

По его мнению, КГГА должна публично сообщить, сколько домов проверено, какие проблемы обнаружены, где уже проведен ремонт и где жильцы нуждаются в помощи.

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«Эта информация должна быть максимально публичной для того, чтобы люди могли отреагировать сейчас, пока тепло, и понимать, что им действительно делать в холодное время», — подчеркнул нардеп.

Киев готовится к самой тяжелой зиме: последние новости

В Киеве уже готовятся к сложному отопительному сезону. Городские власти формируют списки маломобильных жителей, которых в случае длительного отсутствия тепла из-за российских обстрелов могут временно переселять в альтернативное жилье. По словам замглавы КГГА Марины Хонды, такую работу начали еще в мае после анализа проблем минувшей зимой.

Параллельно эксперты предупреждают, что даже при наличии отопления температура в квартирах может быть ниже комфортной. Соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук не исключает, что при сложном сценарии в домах киевлян может быть около 12–15°C.

По его оценке, Дарницкую ТЭЦ-4 после предварительных ударов могут восстановить примерно до 50% мощности, а ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 – более чем до 70% от довоенного уровня работы.

Нардеп Алексей Кучеренко ранее советовал украинцам позаботиться об альтернативных источниках отопления и запасах дров. По его словам, особенно это актуально для тех, кто имеет возможность зимовать за пределами больших городов.

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