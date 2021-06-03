Лаборатория "Синево" начала Всеукраинский благотворительный проект для помощи детям с врожденными пороками сердца

Совместно с "Синево" участие в проект принимают фонд "Твоя опора" и Институт сердца Амосова.

Ежегодно в Украине рождается от 2900 до 3500 детей с пороками сердца. Без оказания хирургической помощи 91% из них умирают, но благодаря операциям удается спасти жизнь 99,9% маленьких пациентов. Именно поэтому крупнейшая в Украине лабораторная сеть "Синево" начала национальный благотворительный проект для спасения детей с врожденными пороками сердца.

С каждого клиента, который будет делать комплексное исследование сердца и сосудов "Липопротеиды фракционно", "Синево" будет перечислять десять гривен в благотворительный фонд "Твоя опора". Именно он закупает все необходимые медикаменты для проведения операций детям. Хирургические вмешательства будут проводить на базе Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова.

"Этим благотворительным проектом мы хотим помочь спасти еще больше детских сердец и привлечь внимание общественности к проблеме врожденных сердечно-сосудистых патологий у детей. Мы хотим показать, что такой диагноз — не приговор. Благодаря вовремя выполненной операции 99,9% детей с врожденными пороками сердца выживают и после этого могут жить полноценной жизнью. В течение года "Синево" планирует направить больше одного миллиона гривен на закупку необходимых медикаментов для проведения операций и спасения детских сердец", — рассказал директор по развитию "Синево" Николай Бутенко.

Совместный благотворительный проект лаборатории "Синево" и фонда "Твоя опора" продлится год — с 1 июня 2021-го до 31 мая 2022-го. Сделать пакет анализов "Липопротеиды фракционно" можно в любом из более 320 отделений "Синево" во всех регионах Украины.

За два года, в течение которых сотрудничают "Синево" и "Твоя опора", удалось спасти жизни 33 детям.

"Параллельно с участием в благотворительном проекте, мы также хотим призвать украинцев больше заботиться о себе и здоровье своего сердца, учитывая очень высокий процент сердечно-сосудистых заболеваний в нашей стране", — подчеркнул Николай Бутенко.

Справка

"Синево" — крупнейшая в Украине сеть лабораторий, которая входит в шведский медицинский холдинг Medicover. Она насчитывает более 320 лабораторных центров, работающих в 130 населенных пунктах Украины, а также семь лабораторий, в которых выполняют более тысячи видов тестов.

В 2017 году "Синево" в составе холдинга Medicover осуществила IРО на Стокгольмской фондовой бирже. Таким образом сеть стала первой и единственной в Украине медицинской компанией, акции которой котируются на международной бирже.

С 2007 года холдинг Medicover инвестировал в развитие компании более 50 млн евро.

"Синево" является крупнейшим работодателем и инвестором среди медицинских учреждений в Украине. В компании работает более трех тысяч сотрудников. Ежегодно лабораторные центры обслуживают почти четыре миллиона клиентов.

Сеть Synevo представлена ​​в десяти странах Европы. Кроме Украины, лаборатории Synevo работают в Германии, Польше, Румынии, Турции, Беларуси, Грузии, Молдове, Болгарии и Сербии.

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