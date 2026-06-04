Лагерь для детей военных оказался в центре громкого языкового скандала: подробности

Защита украинского языка / © unsplash.com

Реклама

Вокруг детского лагеря Vilni Camp, который организует отдых детей военных в четырех регионах Украины, вспыхнул языковой скандал. Причиной стали сообщения в социальных сетях о том, что представитель лагеря отказывался общаться с клиентами и претендентами на работу на украинском языке.

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации.

О своем опыте коммуникации с представителем лагеря рассказала пользовательница Threads Ольга Шевчук, которая искала сезонную работу на лето. В своей заметке она опубликовала фрагменты переписки с представителем Vilni Camp по трудоустройству.

Реклама

По словам Шевчук, аналогичная ситуация возникла и у одной из матерей, которая пыталась договориться об отдыхе ребенка в лагере. Женщина попросила перейти на украинский язык, однако получила отказ.

Сама же Ольга после аналогичного замечания, утверждает она, получила ответ о том, что обратилась к «организации, которая значительно больше и сильнее по масштабам», а потому якобы не имеет права указывать собеседнику, на каком языке общаться.

Реакция в соцсетях

История быстро получила огласку в социальных сетях. Сообщение прокомментировала заведующая кафедрой одного из частных университетов Татьяна Швыдченко.

На своей странице в Facebook она заявила, что мужчина, который представлялся сотрудником Vilni Camp, ведет собственные страницы преимущественно на русском языке, положительно высказывается о русской культуре и распространяет эзотерический контент.

Реклама

Швидченко также сообщила, что относительно возможного нарушения языкового законодательства уже подана жалоба к Уполномоченному по защите государственного языка.

«Речь идет о детском лагере. О людях, которым родители доверяют своих детей. Об организации, которая апеллирует к национальному достоинству и работает с детьми военнослужащих», — написала она.

Кроме языкового аспекта, преподавательница подняла вопрос безопасности и стандартов работы организации, спросив, какие ценности могут транслировать детям люди, которые позволяют себе пренебрежительное отношение к клиентам.

Волна критики на странице лагеря

После огласки на странице Vilni Camp в Facebook появились десятки критических комментариев. Пользователи требовали объяснений относительно языковой политики лагеря, ставили под сомнение ценности организации и призывали проверить ее деятельность.

Реклама

Часть корреспондентов также обратила внимание на то, что реклама лагеря ведется на украинском языке, тогда как в частном общении, по словам заявителей, представители организации используют русский.

Заявление общественной организации «Вільні»

Ситуация получила неожиданное продолжение после заявления общественной организации «Детский лагерь национального достоинства для детей военнослужащих „Вільні“».

Представители ОО в комментарии изданию Oboz.ua отметили, что не имеют никакого отношения к лицам, которые работают под брендом Vilni Camp, и сейчас вообще не занимаются организацией детского отдыха.

По их словам, организация была создана для реализации социального проекта бесплатного семейного лагеря для детей военнослужащих, однако этот замысел так и не был воплощен.

Реклама

В заявлении также отмечается, что сайт Vilni Camp использует название, похожее на название общественной организации. Представители ОО предположили, что неизвестные лица могли воспользоваться этим для собственной деятельности.

«Этот сайт выглядит как мошеннический, поскольку не имеет информации о владельцах, адрес расположения, а лишь указан один контактный телефон», — говорится в заявлении.

Сейчас публичной реакции от лиц, непосредственно представляющих лагерь, на обвинения относительно языковой политики и использования названия «Вільні» не обнародовано.

Напомним, в Украине могут существенно усилить ответственность за языковые нарушения. Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская поддержала идею повышения штрафов в десять раз для системных нарушителей.

Реклама

Новости партнеров