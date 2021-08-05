Лакомился уткой: на Арабатской стрелке заметили крокодила

Длина животного — около полутора метров. Сейчас территорию охраняют шесть полицейских.

Двое отдыхающих заметили крокодила в водоеме, который образовалась на месте бывшего песчаного карьера на Арабатской Стрелке.

Информацию подтвердил заместитель начальника отдела коммуникации ГУ ЧП в Херсонской области Виталий Байдаров, пишет "Укринформ".

"Да, это правда. Поступила информация от местных органов власти о том, что двое отдыхающих сообщили, что они видели крокодила в водоеме, который образовался на месте бывшего песчаного карьера", — рассказал Байдаров.

По его словам, место, где видели крокодила — озеро, заросшее камышом. Как отметил Байдаров, свидетели рассказали, что когда они заметили крокодила, тот ел утку.

Правоохранители осмотрели озеро и обнаружили, что из воды торчит морда крокодила. Длина животного — около полутора метров. Сейчас территорию охраняют шесть полицейских. Местные власти и правоохранители решают, каким образом действовать дальше, как поймать животное. Также пока никто не заявил о том, что у него пропал крокодил, добавил Байдаров.

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