"Лапка до лапки рятує життя": АЛЛО вместе с клиентами передает 1 000 000 гривен на лечение детей

В акции "Лапка до лапки рятує життя" приняли участие тысячи украинцев.

По итогам благотворительной акции "Лапка до лапки рятує життя", инициированной национальным маркетплейсом АЛЛО в конце декабря прошлого года в помощь онкобольным детям, было собрано почти 500 тысяч гривен. Компания АЛЛО удваивает эту сумму и передает 1 000 000 гривен на лечение детей, подопечных благотворительного фонда "Таблеточки".

"АЛЛО, как ответственный бизнес, заботится о будущем, в том числе о здоровье украинских детей, потому что они и есть нашим завтра. Это уже не первое сотрудничество АЛЛО с БФ "Таблеточки", но первая масштабная благотворительная акция, которую инициировала и успешно воплотила в жизнь компания. Меня приятно поразила активность украинцев, благодарен каждому участнику. Мы видели сотни позитивных откликов в социальных сетях, наши команды в магазинах тоже прониклись идеей. Несколько грустно завершать акцию, но впереди у нас много новых проектов. Ведь системная помощь и благотворительность уже стали нормой для многих людей и компаний", – отметил Дмитрий Деревицкий, председатель совета директоров ГК "АЛЛО".

В акции "Лапка до лапки рятує життя" приняли участие тысячи украинцев, купившие онлайн и в магазинах АЛЛО почти 100 тысяч магнитиков с изображением лапы тигренка – символа 2022 года. По статистике АЛЛО, больше всего присоединились к акции жители таких областей как:

Киевская, Днепропетровская, Донецкая, Харьковская, Львовская.

Также активно участвовали в акции и жители Запорожья, Одессы, Кривого Рога, Винницы и Кропивницкого. А в некоторых магазинах Львова, Луцка, Днепра и Харькова украинцы купили больше всего магнитов среди всех магазинов АЛЛО в Украине.

Все собранные от продажи благотворительных магнитов-лапок средства и взнос АЛЛО фонд "Таблеточки" направит на помощь и лечение онкобольных детей, а также на неотложные расходы в больницах Украины.

Справка

АЛЛО – маркетплейс национального масштаба с товарами от электроники, косметики и инструментов до одежды и мебели, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более чем 140 городах Украины.

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"Таблеточки" – благотворительный фонд, который более 10 лет помогает онкобольным детям в Украине. Фонд работает по четырем направлениям: адресная помощь семьям, систематическая помощь детским онкоотделениям, защита прав детей и профессиональное развитие медицинского персонала. За время работы фонда более 5500 семей получили адресную помощь.