Ласточки исчезли из городов Украины: эксперт объяснил, что происходит

Исчезновение ласточок в некоторых регионах Украины не обязательно свидетельствует о сокращении их популяции — речь идет скорее об изменении условий и перераспределении птиц.

Об этом рассказал оринтолог Виталий Грищенко рассказал УНИАН.

Как объясняет эксперт, в Украине отсутствует долгосрочная системная программа мониторинга даже для распространенных видов птиц, поэтому точно оценить динамику численности сложно. Во многих случаях ласточки просто меняют места обитания.

Самыми распространенными в Украине три вида — сельская, городская и береговая ласточки. Они отличаются не столько средой обитания, сколько способом гнездования.

Деревенская ласточка обычно строит гнезда под крышами деревянных построек — в оврагах или конюшнях, используя багульник. Городская – обустраивает подобные гнезда на бетонных и каменных постройках. Зато береговая ласточка роет норы в обрывах, часто у рек.

Специалисты отмечают, что главной причиной уменьшения видимости ласточок являются более сложные условия для гнездования. В городах им труднее найти доступ к влаге, необходимой для постройки гнезд, а современная застройка усложняет возможность их закрепления.

В результате птицы могут изменять локации или сконцентрироваться в других местах, что создает впечатление их исчезновения.

Напомним, ранее в Чернобыльской зоне ученые зафиксировали дрозда горного, почти не встречающегося в этом регионе. Предыдущие наблюдения датируются 1910 и 1976 годами.