Ласточки массово покидают Украину: ученый рассказал, почему они спешат (видео)

Сельская ласточка. Фото: Алексей Карпенко/CC BY-SA 4.0

Реклама

На юге Украины, в Одесской области из-за непрекращающихся дождей и резкого похолодания птицы началась массовая миграция ласточек из Национального природного парка «Тузловские лиманы».

Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев.

По словам ученого, из-за неблагоприятных погодных условий в Одесской области уменьшилось количество насекомых — основного источника питания для ласточек. Это и стало главной причиной их отлета на юг.

Реклама

«Ласточки мигрируют в теплые края, преодолевая расстояния до 10 тыс. км до Южной Африки. Они летят стаями в светлое время суток, часто при попутном ветре», — отметил Русев.

Он обнародовал видео, на котором видно, как сотни сельских ласточек (Hirundo rustica) кружатся над камышами парка, создавая впечатление непрерывного «танца».

«Невероятный танец птиц. Сельские ласточки (Hirundo rustica) перед дождем и похолоданием активно питаются, чтобы лететь в далекую Африку. Некоторое время перед вылетом они ночуют большими стаями в камышах в нацпарке „Тузловские лиманы“ и в один из дней мгновенно покидают наши украинские просторы, мигрируя в далекие теплые края», — отметил ученый.

Переліт сільських ластівок. Відео: Іван Русєв

Деревенская ласточка — это небольшая перелетная птица с длинным раздвоенным хвостом и заостренными крыльями. Она живет в Европе, Азии, Африке и Америке. В Украину обычно прилетает в мае, когда температура уже позволяет насекомым активно летать. Тогда же птицы строят гнезда, откладывают яйца и воспитывают птенцов.

Реклама

Эти птицы ведут социальный образ жизни: часто сидят большими группами на проводах или крышах, а в местах гнездования формируют многочисленные колонии. Их питание на 99% состоит из летающих насекомых — мух, кузнечиков, стрекоз и жуков, которых ласточки ловят в воздухе, даже когда кормят малышей.

Интересно, что деревенская ласточка является национальным символом Эстонии. В 2008 году Национальный банк страны выпустил платиновую монету номиналом 100 крон с ее изображением к 90-летию независимости Эстонской Республики. Птица также изображена на серебряных монетах, выпущенных ранее, — в 1992 году.

Сельская ласточка. Фото: sanchezn/CC BY-SA 3.0

Напомним, на Подолье в Одесской области зафиксировали редкую для этого региона птицу, которая занесена в охранные списки — малую белую цаплю, или чепуру малую.