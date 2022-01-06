Латвия отправит в Украину оружие и военную технику

Глава литовского оборонного ведомства подчеркнул, что именно Украина фактически защищает границы Европы.

Министр обороны Латвии Артикс Пабрикс заявил, что страна выделит для Украины оружие и военную технику. Об этом он сообщил после встречи с украинским послом Александром Мищенко.

Об этом пишет латвийское издание LSM.

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Глава литовского оборонного ведомства призвал ЕС поддержать подобную инициативу. Вместе с украинским послом было решено, что именно поедет в Украину.

"Включая оружие и технику. Мы это сделаем. Мы призываем наших союзников в Европе сделать то же самое. Потому что Украина имеет право и должна уметь защищаться. Украина в значительной степени снимает напряженность с наших собственных границ. С нашего региона", — сказал Пабрикс.

Министр обороны Латвии подчеркнул, что хотя Украина и не является членом НАТО, однако остается европейским союзником и фактически защищает границы Европы.

Напомним, посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что в 2022 году Украина получит от США по меньшей мере три катера Mark VI и Island.

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