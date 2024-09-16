Латвия передаст Украине купленную в Британии боевую разведывательную бронетехнику — СМИ

Соглашение о покупке CVR(T) предусматривало в общей сложности 123 бронемашины.
Латвия передаст Украине закупленные в Великобритании боевые разведывательные гусеничные бронированные машины CVR(T).
Об этом сообщает Delfi, ссылаясь на прессслужбу Министерства обороны Латвии (МО).
Сколько машин поставят Украине – в оборонном ведомстве не раскрыли из соображений оперативной безопасности.
В издание напомнили, что Латвия согласилась оказать военную поддержку Украине в размере 0,25% ВВП ежегодно по меньшей мере до 2026 года. К этому времени Рига передала Украине широкий спектр вооружений и техники, включая закупленные в Австрии вертолеты и самоходные гаубицы.
Латвия подписала с Британией соглашение о покупке CVR(T) еще в 2014 году. Он предусматривал в общей сложности 123 бронемашины, из которых -116 модернизированы, а семь без капитального ремонта – для обучения механиков. Первые машины были поставлены осенью 2015 г. В 2019 году был подписан еще один контракт с Великобританией на закупку дополнительной техники.
Украинская сторона не комментировала эту информацию.
Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа назвал размер военной поддержки для Украины.
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