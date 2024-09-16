Латвия передаст Украине купленную в Британии боевую разведывательную бронетехнику — СМИ

Сколько машин поставят Украине – в оборонном ведомстве не раскрыли из соображений оперативной безопасности.

В издание напомнили, что Латвия согласилась оказать военную поддержку Украине в размере 0,25% ВВП ежегодно по меньшей мере до 2026 года. К этому времени Рига передала Украине широкий спектр вооружений и техники, включая закупленные в Австрии вертолеты и самоходные гаубицы.

Латвия подписала с Британией соглашение о покупке CVR(T) еще в 2014 году. Он предусматривал в общей сложности 123 бронемашины, из которых -116 модернизированы, а семь без капитального ремонта – для обучения механиков. Первые машины были поставлены осенью 2015 г. В 2019 году был подписан еще один контракт с Великобританией на закупку дополнительной техники.

Украинская сторона не комментировала эту информацию.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа назвал размер военной поддержки для Украины.

ТСН.Тиждень за 15 сентября. Мертвая вода возле Киева! Бои на Курщине!

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