Латвия помогает усилить украинскую армию: Шмыгаль сообщил о важном совместном производстве

Украина и Латвия налаживают совместное производство артиллерийских боеприпасов и дронов.

В ближайшее время Украина начнет совместное с Латвией производство беспилотников для нужд ВСУ.

Об этом в четверг, 4 апреля, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции со своей латвийской коллегой Эвикой Силиней.

По его словам, дроны, изготовленные в Латвии, имеют очень высокие характеристики и очень качественно себя проявляют.

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Кроме того, главы правительств двух стран обсудили запуск производства 155 мм снарядов для Вооруженных сил Украины в Латвии или на совместных предприятиях.

"Уверен, скоро мы увидим результаты таких переговоров", – заявил Шмыгаль.

Украинский премьер подчеркнул, что объем военно-технической помощи от Латвии уже превзошел 1% от ВВП страны.

Во время сегодняшней встречи стороны также договорились о дальнейшем лечении в Латвии украинских воинов, которые получили ранения.

Напомним, ранее министр обороны Латвии Андрис Спрудс поддержал инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины.

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