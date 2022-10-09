Латынина прокомментировала странное поведение Путина во время выступления в Кремле: "Безумный, притворяющийся безумным"

Российская журналистка и писательница Юлия Латынина прокомментировала речь российского диктатора Владимира Путина, посвященную попытке аннексии украинских территорий. По ее словам, Путин пугал мир применением ядерного оружия, но трудно определить, сколько в этих угрозах было "настоящее безумие", а сколько – игры на публику.

Об этом Латынина 9 октября рассказала изданию "ГОРДОН".

Основатель издания Дмитрий Гордон отметил, что во время своей речи Путин казался просто "смешным стариком, потерявшим ориентировку в пространстве".

"Я смотрел на него... Когда он объявлял о начале войны, серьезное опасение было, но сейчас он мне показался просто смешным. Смешным стариком, потерявшим ориентировку в пространстве, не понимающим, что происходит, чем живет современный мир. А когда человек смешной, он уже не страшен. Вам не показалось, глядя на это чудесное действо, что он сошел с ума?" – спросил Гордон.

Латинина согласилась, что российский диктатор производил впечатление сумасшедшего, но именно это и пугает.

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"Понимаете, в том-то и дело: в тот момент, когда я на него смотрела, он мне не казался смешным – он мне казался страшным. Именно потому, что я была испугана этой фишкой с ядерным оружием", – призналась российская журналистка.

Латынина считает, что Путин может "дополнительно притворяться", чтобы нагонять ужас. Но то, что он живет в альтернативной реальности, — это "совершенно точно", говорит журналистка.

"Потому что это безумный, притворяющийся безумным", — отметила Латынина.

По ее словам, именно этого и пытается добиться Путин — вызвать страх и заставить всех относиться к нему всерьез. По его логике, чем более странно он будет вести себя, тем сильнее мир будет чувствовать тревогу из-за вероятности начала ядерной войны.

"Теперь я понимаю, что это была его последняя карта, чтобы он не казался смешным, чтобы мы смотрели на него, и вместо того, чтобы смеяться, мы ужасались, мол: "Этот сейчас возьмет и нажмет на кнопку", — убеждена журналистка.

Ядерные угрозы Путина: как на это реагирует мир

Россия уже месяцами шантажирует мир своим ядерным оружием. За ситуацией с российским ядерным вооружением постоянно следят не только в Украине, но и в США, НАТО и других странах-союзниках Киева. По состоянию на 6 октября в Пентагоне сообщалось, что США пока не видят признаков того, что президент РФ Владимир Путин принял решение о применении ядерного оружия в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас риски применения ядерного оружия Россией достаточно неоднозначны, и убежден, что "российская власть любит жизнь".

В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк также заявил, что междоусобия и борьба за власть в РФ указывают на то, что страна-агрессорка не применит ядерное оружие в Украине. Мол, ядерный шантаж Путина — это лишь угрозы, которых не нужно бояться.

Кроме того, российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что вероятность того, что президент России Владимир Путин применит ядерное оружие против Украины – крайне мала. Эксперт назвал три причины и объяснил, почему кремлевский диктатор этого не сделает.

Сомневается в применении ядерного оружия и военный эксперт Олег Жданов. Он считает, что эта вероятность не так велика, как паника вокруг этой темы, ведь риск применения ядерного оружия Россией минимален, однако не стоит отказываться от того, что угроза существует.

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