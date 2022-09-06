Лауреатом премии в области СМИ "M100 Media Award" в этом году стал весь украинский народ

Престижной немецкой премией в области СМИ «M100 Media Award» в этом году наградили народ Украины «за мужество и стойкость в борьбе против российского вторжения».

Такое решение Совет премии вынес сегодня, 6 сентября. От имени народа Украины награду получит 15 сентября Владимир Кличко, сообщает издание "Deutsche Welle".

«Ни один народ мира в последние несколько месяцев не демонстрировал настолько страстно ценность свободы. Украина ведет героическую борьбу за свои ценности и защищает их день за днем уже много месяцев», - говорится в заявлении Совета премии.

Церемония вручения награды состоится 15 сентября в Потсдаме. От имени украинского народа премию получит как «голос из Киева» Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко. Речь произнесут посол США в Германии Эми Гатман и бывший глава Европейского совета Дональд Туск. С политической речью на церемонии выступит канцлер Германии Олаф Шольц.

Премию M100 Media Award присуждают с 2005 года за вклад в защиту свободы СМИ и свободы слова, а также в укрепление демократических принципов и взаимопонимание в Европе. Ранее премию получали эксминистр иностранных дел Германии Ганс-Дитрих Геншер, основатель организации «Врачи без границ», французский журнал Charlie Hebdo и другие.

В мае неправительственный аналитический центр США по исследованию международных отношений и проблем международной безопасности Atlantic Council наградил весь народ Украины «За выдающееся лидерство». Весь народ стал лауреатом Atlantic Council впервые.

В июле престижную американскую награду имени Артура Эша за мужество получил Виталий Кличко. Он заявил, что считает эту премию наградой всех украинцев, которые защищают независимость и свободу Украины.