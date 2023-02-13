Лавинная опасность: украинцев призывают не выходить на высокогорье в четырех регионах

Любителям зимнего активного отдыха советуют пока воздержаться от горных походов.

Украинцев предупреждают об умеренной снеголавинной опасности (2 уровень) на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областей. Она началась в воскресенье, 12 февраля, и будет сохраняться в понедельник, 13 февраля.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — говорится в сообщении.

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Также на высокогорье востока Закарпатской области 13 февраля сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Ранее мы сообщали о сходе снежной лавины с гор в городе Ньингче в Тибетском автономном округе. Снежная масса забрала жизни 28 человек.

Сентябрьская аномалия: на Закарпатье сошла лавина

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