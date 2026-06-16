"Лавра будет стоять века": "Мадяр" показал, как били по Москве и предупредил россиян (фото)

Пожар на московском НПЗ после атаки 16 июня

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После российского удара по Киево-Печерской лавре Силы обороны Украины 16 июня нанесли результативное огневое поражение по Московскому НПЗ. Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадяр» заявил об «экономике возмездия».

Об этом командующий СБС написал в Сети.

Бровди проинформировал, что Московский НПЗ поразили «птицы» первого отдельного центра СБС вместе с СБУ, ГУР Минобороны и другими подразделениями украинских защитников

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«Лавра будет стоять века! Москва ляжет!» — подчеркнул «Мадьяр».

Он также заявил об «экономике возмездия» при абсолютном моральном превосходстве Украины над врагом. Командующий СБС назвал прагматичной карой вспышки на топливных объектах России вместо вспышек гнева.

«Жить вам в ужасе ежесекундно, черви, территорией всех болот. Конвейер возмездия работает», — резюмировал Бровди.

Надпись на крыле одного из дронов, атаковавшего НПЗ в Москве

Напомним, в ночь на 16 июня дроны атаковали Москву: там вспыхнул масштабный пожар на НПЗ в Капотне, в 15 км от Кремля. Атака вывела из строя установку первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6, что может полностью парализовать работу предприятия. Завод перерабатывает около 11 млн т нефти в год и обеспечивает значительную долю потребностей столицы РФ в горючем.

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