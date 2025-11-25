- Дата публикации
Лавров абсурдно высказался о Зеленском, "мирном плане" и Европе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выдал еще одну порцию абсурдных заявлений.
Во вторник, 25 ноября, глава МИД РФ высказался о «мирном плане Трампа». В частности, он упрекнул украинского лидера Владимира Зеленского за «противоречивые заявления». Он также обвинил Европу в том, что она желает России «вреда и беды».
Об этом Лавров заявил в интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог», сообщают росСМИ.
Представитель РФ считает, что Зеленский и его окружение делают «противоречивые заявления по мирному плану США».
«Так Владимир Зеленский говорит в Стамбуле, что он готов обсуждать этот план и согласовывать какие-то приемлемые формулировки. Его представители заявляют, что это исключено», — сказал он.
По его словам, спекуляции вокруг плана США по Украине «комментировать сложно», а РФ якобы «предпочитает дипломатическое урегулирование».
Также он обратился к европейцам с очередными обвинениями.
«Европа не должна рассчитывать, что РФ побежит садиться с ней за стол переговоров», — сказал Лавров.
Он уточнил, что линию Европы по Украине «никто не слушает», потому что ее элиты поставили на кон убежденность в задании РФ «стратегического поражения».
«Власти Европы к украинскому конфликту только притворялись доброжелательными, а на самом деле всегда хотели России вреда и беды», — заявил министр иностранных дел РФ.
В заключение Лавров упомянул об «очищении РФ от неискренних».
«Россия за время украинского конфликта сплотилась и очистилась от тех, кто был неискренним в отношениях с Родиной», — заключил он.
Ранее Лавров заявил, что Москва ожидает новую редакцию американского мирного плана по Украине. Мол, сейчас речь идет о промежуточной версии документа. Он говорит, что у РФ есть только та версия документа, которая состоит из 28 пунктов.