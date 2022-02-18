Лавров назвал переговоры о безопасности Украины "капризом Зеленского"

В Кремле готовы обсуждать только общую "безопасность всех стран региона".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не видит оснований обсуждать гарантии безопасности Украины, как это предлагает президент Украины Владимир Зеленский.

Как передает российское издание "РБК", об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из Греции Никосом Дендиасом.

По словам Лаврова, в Кремле готовы обсуждать "безопасность всех стран нашего региона, региона ОБСЕ, на крепкой основе документов, подписанных на самом высоком уровне".

Отдельное обсуждение гарантий безопасности глава российского МИД считает нецелесообразным.

"Мы готовы обсуждать именно такие варианты [общей безопасности], а не безопасность Украины, просто потому, что [президенту Украины Владимиру] Зеленскому такой каприз пришел в голову сегодня, хотя только вчера он говорил о вступлении в НАТО", — отреагировал Лавров.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина, пока ее не приняли в НАТО, должна заключить "глобальный документ между ведущими государствами мира" с гарантиями безопасности.

Напомним, президент США Джо Байден считает, что Россия может напасть на Украину в ближайшие несколько дней, несмотря на заявление Кремля о выводе войск.

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