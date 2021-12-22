Лавров обвиняет Украину в обострении конфликта на границе и угрожает дать военный ответ на "провокации"

Лавров обвиняет Украину в обострении конфликта на границе и угрожает дать военный ответ на "провокации"

Глава Министерства иностранных дел России подчеркнул, что Москва якобы не хочет войны, а виновата во всем сама Украина.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, чтобы Украина не продолжала военную конфронтацию на границе. Мол, Россия будет вынуждена "обеспечить военный ответ на такие "провокации".

Об этом пишет российское издание " РИА Новости ".

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"Мы предостерегаем горячие головы. Такие есть, и в Украине их полно. Есть и на Западе некоторые политические деятели, которые пытаются такие агрессивные настроения подпитывать в Украине... Вчера Путин сказал очень четко на коллегии министерства обороны: у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить надлежащий, в том числе, военно-технический ответ на любые провокации, которые могут вокруг нас разворачиваться", — заявил Лавров.

Глава Министерства иностранных дел России подчеркнул, что Москва якобы не хочет войны.

"Мы не хотим войны, президент Путин об этом еще раз сказал: нам конфликты не нужны, мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не кажутся желанным путем действий. Мы будем жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые будем считать нужным", — сказал Лавров.

Напомним, Россия продолжает наращивать войска у границы с Украиной, несмотря на то, что президент Джо Байден призвал президента России Владимира Путина снизить напряженность во время виртуальной встречи на прошлой неделе.

Так, спутниковые снимки зафиксировали перемещение российских войск у границ Украины на протяжении 9-14 декабря.

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