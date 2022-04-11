Лавров ответил, прекратит ли Россия боевые действия на период переговоров с Украиной

Лавров ответил, прекратит ли Россия боевые действия на период переговоров с Украиной

Никаких пауз не будет, говорит глава российского дипломатического ведомства.

Москва не намерена прекращать боевые действия на время переговоров с Украиной.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Также он добавил, что Россия не прекратит огонь до тех пор, пока не будет "достигнута окончательная договоренность".

"На следующие раунды переговоров никаких пауз не будет. Пока не будет достигнута окончательная договоренность, пока она не будет подписана", — сказал Лавров.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ситуация на фронте будет определять дальнейшие результаты переговоров с Российской Федерацией по прекращению войны. По его словам, сроков следующей встречи украинской делегации с российской – нет.

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