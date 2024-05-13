Лавров сделал циничное заявление о мирных переговорах с Украиной: как отреагировали в ЕС

Спикер президентки Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен Эрик Мамер заявил, что именно Россия, а не ЕС, начала войну и стремится к разрешению конфликта на поле боя.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что "если Украина хочет разрешить "конфликт" на поле боя", то Россия к этому готова. В то же время в ЕС слова Лавро назвали "искажением реальности" и "манипуляциями фактами".

Об этом идет речь на сайте Европейской комиссии.

"То, что вы только что процитировали — еще один пример искажения реальности. Это еще один пример его манипуляции фактами, то, что он делал с того момента начала конфликта или даже раньше. Поэтому он сменил свой пост министра иностранных дел на должность главного дезинформатора, за что, кстати, находится под санкциями Европейского Союза", — сказал спикер Еврокомиссии Петер Стано.

В то же время представитель президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен Эрик Мамер заявил, что именно Россия, а не ЕС, начала войну и стремится к разрешению конфликта на поле боя.

"Россия просто игнорирует все, что мы говорили, с тех пор как российские войска незаконно вторглись в Украину в феврале 2022 года. Войны быть не должно. Если есть война, то это потому, что Россия развязала войну. Чтобы война закончилась, нужно только одно слово" Путина — вывести войска. Это закончит войну", — сказал он.

Мамер подчеркнул, что ЕС — это философия мира и разрешение разногласий путем диалога.

"Это не украинские силы выступили против другой страны. Это российские войска двинулись против Украины. Поэтому мы не будем комментировать каждое заявление по этому поводу российских официальных лиц, но наша позиция очень четкая", — сказал он.

Напомним, что Лавров считает "Формулу мира", которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, является "русофобской и иллюзорной".

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