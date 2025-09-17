Лавров сказал, как РФ будет реагировать на участие западных миротворцев в войне

Сергей Лавров / © Associated Press

В России прокомментировали возможность участия западных миротворцев в войне на стороне Украины. Мол, эти оккупационные силы будут законными целями для РФ.

Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дипломат заверил, что Россия якобы будет иметь полное право убивать западных миротворцев.

"Западные миротворцы в Украине будут оккупационными войсками и законными целями для российских военных", - Лавров.

Среди других циничных заявлений российского представителя – слова о том, что Россия якобы «не наносит ударов по мирным украинцам».

"Российская армия никогда не действует против гражданских объектов и мирного населения и не наносит по ним ударов", - сказал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз принялся угрожать Западу. Он заявил, что россияне не имеют цели мстить, впрочем, есть одно «но».

"Россия не хочет кому-то мстить, не отталкивает бывших западных партнеров, но будет учитывать их действия в прошлом", - заявил Лавров.