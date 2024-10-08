Лавров озвучил условия "мирного соглашения": что он требует от Украины

Также он требует отказа от вступления Украины в НАТО.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров требует от Киева вывода украинских военных из четырех частично оккупированных областей.
Об этом он заявил в интервью, опубликованном 7 октября, американскому изданию Newsweek.
По его словам, Стамбульские соглашения подразумевают отказ Киева от вступления в НАТО и содержат гарантии безопасности для Украины с учетом реалий на месте на тот момент.
"За два года эти реалии существенно изменились, в том числе и в правовом плане", – заявил он.
Лавров добавил, что Киев якобы ответил на это заявление "вооруженным вторжением в Курскую область 6 августа".
"Его покровители – США и другие страны НАТО – стремятся нанести России стратегическое поражение. В этих обстоятельствах у нас нет другого выхода, как продолжать специальную военную операцию по устранению угроз со стороны Украины", – сказал Лавров.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности помочь Грузии в примирении с самопровозглашенными республиками – Абхазией и Южной Осетией.
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