Лавров озвучил условия "мирного соглашения": что он требует от Украины

Также он требует отказа от вступления Украины в НАТО.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров требует от Киева вывода украинских военных из четырех частично оккупированных областей.

Об этом он заявил в интервью, опубликованном 7 октября, американскому изданию Newsweek.

По его словам, Стамбульские соглашения подразумевают отказ Киева от вступления в НАТО и содержат гарантии безопасности для Украины с учетом реалий на месте на тот момент.

"За два года эти реалии существенно изменились, в том числе и в правовом плане", – заявил он.

Лавров добавил, что Киев якобы ответил на это заявление "вооруженным вторжением в Курскую область 6 августа".

"Его покровители – США и другие страны НАТО – стремятся нанести России стратегическое поражение. В этих обстоятельствах у нас нет другого выхода, как продолжать специальную военную операцию по устранению угроз со стороны Украины", – сказал Лавров.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности помочь Грузии в примирении с самопровозглашенными республиками – Абхазией и Южной Осетией.

Читайте также: