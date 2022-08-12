Лавровый лист: народное средство от мошек и жучков на кухне

Мошки и жучки – неприятные насекомые, которые могут уничтожать пищевые запасы. Они часто заводятся в муке, крупах, печенье или сухофруктах. Как избавиться от мошек на кухне с помощью всего лишь одного средства — читайте в материале ТСН.ua.

Появление этих надоедливых насекомых не зависит от правильного хранения продуктов на дому. Ведь вы можете купить уже зараженные товары – с личинками или взрослыми насекомыми.

Однако если вы обнаружили паразитов, нужно как можно быстрее принимать меры. В противном случае мошки и жучки могут разлезться по всей кухне и заразить все продукты, которые у вас есть. Для этого не следует использовать химикаты или яд. Хватит и обычного лаврового листа.

Как избавиться от мошек на кухне — инструкция

Есть одно проверенное средство от мошек, которое точно найдется на каждой кухне. Что нужно делать:

Проверьте все полочки и ящички на кухне – если найдете зараженные продукты, их лучше сразу выбросить с упаковкой. Те продукты, которые еще избежали заражения, необходимо обработать специальным методом — крупы и муку нужно положить в холодильник на пару часов или оставить в прогретой духовке. Все емкости, баночки и другую тару, в которых хранятся пищевые продукты, тщательно вымойте – не забудьте также и о полках в шкафчиках. Затем протрите поверхности раствором с уксусом или хозяйственным мылом. Хорошо высушите. В шкафах на полочках и в ящичках разложите веточки лавровых листьев – его запах отпугивает мошек и жучков. Все это благодаря особому веществу – цинеолу. Для большей эффективности рекомендуется дополнительно положить по одному листочку в каждую емкость, где хранятся крупы или мука.

Очень важно помнить, что даже такие методы не могут навсегда избавить вас от мошек на кухне. Поэтому нужно время от времени проводить профилактику заражения продуктов. Также нужно поддерживать чистоту в ящичках и полках шкафов.