"Лавру превратили в бизнес-империю": в ПЦУ высказались о выселении УПЦ МП

Украинская православная церковь Московского патриархата превратила Киево-Печерскую Лавру в бизнес-империю.

Об этом в эфире "1+1" во время всеукраинского телемарафона заявил священник Православной церкви Украины Георгий Коваленко.

Комментируя выселение духовенства УПЦ МП из Лавры, священник ПЦУ отметил:

"Меня поражает история, когда со стен снимается икона и выносится. Представьте себе – вы принесли в какой-то храм подарок, пожертвовали икону, потом вы потеряли веру или обратились в другую религию. Вы же не приходите и не говорите – а ну верните мне ту икону Вы же икону жертвуете не человеку, а Лавре Человек, который принес в Лавру что-то — он же не владыке Павлу это жертвовал, не какому-то конкретному монаху, а через этих людей жертвовал Богу. история. Монах дает обет отказа от имущества, монах ничего не имеет. Зачем выносить, зачем за него цепляться? Если это делалось для Бога, то пусть для Бога и остается".

По словам Коваленко, "это результат в том числе и такого отношения к святыням".

"Святиня превратилась в бизнес-империю для одного или нескольких людей. Лавра превратилась в место, где производство построили, где магазинчик на квадратный километр большое количество", — подчеркнул он.

Напомним, 29 марта УПЦ МП должен окончательно покинуть Киево-Печерскую Лавру. После расторжения договора аренды территории Лавры в УПЦ МП было 20 дней на выселение.

Все это время на территории национального заповедника работала комиссия Министерства культуры, которая проверяла все ли ценности на месте. 30 марта начнет работу еще одна комиссия, которая начнет передавать имущество от монастыря государству.

В среду полиция проверяет содержимое багажников всех выезжающих с территории Лавры машин, чтобы не допустить вывоз святынь и мощей.

Часть священников УПЦ МП назвали выселение из Лавры противозаконным и заявили, что уезжать не собираются.

Отметим, что УПЦ продолжает формально заявлять о "независимости" от Москвы, хотя недавно официальная экспертиза подтвердила ее церковно-каноническую связь с Русской православной церковью.

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