Лайфхаки из Антарктиды: как украинский полярник использует инструмент в нестандартных условиях

Полярник вспомнил, что ему пригодилась техника Dnipro-M

Украинский полярник Александр Книжатко в составе 26-й Украинской антарктической экспедиции работает на станции "Академик Вернадский" дизелистом-электриком. Специалист активно использует в своей работе разнообразные инструменты и охотно делится лайфхаками.

Еще во время путешествия на корабле к берегам Антарктиды мастер нашел нестандартное применение для аккумуляторных батарей от инструментов Dnipro-M. "В светлое время суток наши метеорологи вели запись неба для изучения облаков. Но в холодную погоду батарея камеры работала не дольше 2 часов. Пригодились аккумулятор к инструментам и адаптер, с помощью которых мы увеличили продолжительность работы камеры до 36 часов! Коллеги-метеорологи были довольны", – говорит Александр.

Полярник вспоминает, что по прибытии он вместе с коллегами провел техническое обслуживание трех дизельгенераторов, которые находятся на станции. В этом мастеру пригодился аккумуляторный гайковерт Dnipro-M. Также полярники установили новую спутниковую антенну. "Когда собирали антенну, погода нам не очень-то способствовала. Крутить гайки и болты рожковыми ключами в феврале под дождем и мокрым снегом было бы испытанием для наших здоровья и нервов. Здесь снова пригодился аккумуляторный гайковерт", – вспоминает Александр.

Вместе с командой 26-й антарктической экспедиции на станцию ​​прибыли и новые дизельные генераторы. Чтобы завезти их в помещение, полярники демонтировали одну из стен и построили специальную рельсовую конструкцию для перемещения этой габаритной техники. "Мы должны были срезать несколько стоек каркаса, для чего взяли аккумуляторную сабельную пилу. Все сделали быстро и без удлинителей", — поделился мастер.

Александр рассказал, что его коллеги также пользовались аккумуляторным инструментом. "Во время быстрых работ многие положительно оценили именно аккумуляторную технику — шлифмашинку, сабельную пилу и гайковерт. Не нужно было тянуть провода на улицу, как для сетевых электроинструментов. А чтобы снизить влияние минусовой температуры на батарею во время работ на открытом воздухе, я сделал термочехол. Своеобразный лайфхак", - отметил специалист.

Плавание на моторных лодках – важная часть жизни ученых на “Вернадском”. Александр научился водить лодку и стал драйвером. “Однажды при выходе в море повредился баллон плавсредства. У нас есть несколько лодок, но пострадала та, что предназначена для дальних путешествий. Без нее все биологические исследования с выходом в океан оказались бы под угрозой", — вспоминает Александр.

Благодаря настойчивости и мастерству полярника удалось спасти главную лодку ученых. Александр рассказал, что во время ремонта ему нужно было снять поврежденный ПВХ материал. "Оказалось, удобнее всего это сделать гравером с наждачной лепестковой насадкой", — говорит мастер.

Работа в Антарктиде – это гораздо больше, чем опыт. Здесь суровая природа диктует свои правила, даже в обыденных ситуациях требуя от полярников изобретательности и новых нестандартных решений.

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