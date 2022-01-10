Лайкал посты в "Одноклассниках": в Сумской области осудили военного

Мужчина лайкнул и распространил публикацию с агитацией.
В Сумской области суд вынес приговор военному, который распространял пропаганду в запретной в Украине соцсети "Одноклассники".
Об этом говорится в реестре судебных решений.
В Сумской области Роменский районный суд осудил бывшего участника войны в Донбассе. Его обвиняли в распространении пропагандистской открытки в запретной социальной сети "Одноклассники".
Военный должен заплатить штраф.
Согласно материалам дела, в 2020 году 56-летний мужчина лайкнул и поделился публикацией – агитационной открыткой с изображением советского герба, звезды с серпом и молотом, с надписью "Один народ" и с современными флагами России, Украины и Беларуси.
Публикацию просмотрели 66 человек, а один – поставил отметку "нравится".
Действия военного прокуратура в ходе досудебного расследования квалифицировала: по ч.2 ст. 109 УКУ как распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти,
Военного сочли виновным и назначили штраф в сумме 4250 гривен. Кроме того, он должен оплатить расходы на судебную экспертизу стоимостью 6537 гривен.
Напомним, что российские пропагандисты заявили, что "бунт в Казахстане" готовят из Киева.
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