Лайкал посты в "Одноклассниках": в Сумской области осудили военного

Лайкал посты в "Одноклассниках": в Сумской области осудили военного

Мужчина лайкнул и распространил публикацию с агитацией.

В Сумской области суд вынес приговор военному, который распространял пропаганду в запретной в Украине соцсети "Одноклассники".

Об этом говорится в реестре судебных решений.

В Сумской области Роменский районный суд осудил бывшего участника войны в Донбассе. Его обвиняли в распространении пропагандистской открытки в запретной социальной сети "Одноклассники".

Военный должен заплатить штраф.

Согласно материалам дела, в 2020 году 56-летний мужчина лайкнул и поделился публикацией – агитационной открыткой с изображением советского герба, звезды с серпом и молотом, с надписью "Один народ" и с современными флагами России, Украины и Беларуси.

Публикацию просмотрели 66 человек, а один – поставил отметку "нравится".

Действия военного прокуратура в ходе досудебного расследования квалифицировала: по ч.2 ст. 109 УКУ как распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти,

Военного сочли виновным и назначили штраф в сумме 4250 гривен. Кроме того, он должен оплатить расходы на судебную экспертизу стоимостью 6537 гривен.

Напомним, что российские пропагандисты заявили, что "бунт в Казахстане" готовят из Киева.

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