"Лайт-версия контракта на всю жизнь": пресс-офицер ВСУ рассказала все нюансы военной службы женщин

Доброволец-парамедик и пресс-офицер ВСУ Маргарита Ривчаченко рассказала, что стоит знать женщинам и как им подготовиться к вступлению в ряды ВСУ.

Своими советами Маргарита Ривчаченко поделилась в интервью НП.

Пресс-офицер отмечает, что самое главное – нужно тщательно обдумать свой поступок, ведь пути назад нет и уволиться со службы так просто, как из гражданской работы – невозможно. Кроме того, она напомнила, что у военнослужащего есть приказ, который нарушать запрещено.

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"Я всегда всем говорю: надо помнить, что назад пути нет. Если тебе не понравилось, ты уже не пойдешь домой. Это не так, как уволиться с работы. Даже если вы не подписываете контракт, а идете как мобилизованный военнослужащий, это значит [службу] до особого распоряжения либо президента, либо когда он отменяет военное положение. И непонятно, когда это изменится. Это такая лайт-версия твоего контракта на всю жизнь", — отметила она.

Перед вступлением в ряды ВСУ военная советует женщинам, прежде всего, подробно узнать о службе на той должности, на которую намерены податься.

"Когда ко мне обращаются девушки, спрашивают, как быть парамедиком, как быть пресс-офицером, первое я говорю: если у вас есть возможность не присоединятся к армии, то не присоединяйтесь. Я рассказываю все минусы армейской жизни. И если девушка после этого всего говорит "но я все равно готова" — окей, вы прошли первое испытание. Дальше уже можно говорить о том, как именно присоединятся", — сказала военная.

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Военная добавила, что крайне важная моральная и психологическая подготовка, а также поддержка в тылу. Также она рекомендует девушкам подготовить две аптечки: обычную медицинскую и со всеми гигиеническими средствами.

"Если у вас есть семья, друзья, которые готовы не только поддерживать вас морально, но иногда могли вам быстро выслать вещи, или кому-то позвонить по телефону, решать вопросы, которые могут возникнуть в вашей гражданской жизни. Вам нужны эти связи, чтобы делать это дистанционно. И это на самом деле вещи, о которых люди забывают. Когда ты присоединяешься к рядам армии, у тебя не исчезает вся остальная жизнь. У тебя просто появляется еще больше обязательств и еще больше работы. Поэтому нужно также к этому быть готовым", — подчеркнула она.

По ее словам, "есть очень много моментов, с которыми может столкнуться не только женщина, но и военнослужащий". В то же время важны опыт и умение к соответствующей должности.

"Отдельно действительно женских аспектов гораздо меньше, чем общечеловеческих: например, готовы ли вы жить в одном помещении с незнакомыми людьми 24/7, не имея своего собственного пространства, не имея возможности уединиться, не имея возможности распоряжаться своим временем? Готовы ли вы к этому?", если вы идете на должность стрелка, снайпера, пулеметчика, войти в непосредственный контакт с врагом? Готовы ли вы овладевать определенными новыми знаниями?", — сказала пресс-офицер.

Напомним, 21 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о добровольном порядке взятия на военный учет женщин. Он вступит в силу в следующем году. По закону, большинство женщин могут стать на военный учет по собственному желанию, а обязателен он для медработниц.

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