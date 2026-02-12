Лазерная ПВО имеет серьезный недостаток: эксперт объяснил, где она действительно работает

ПВО / © Getty Images

Применение лазерного оружия для снижения воздушных целей наиболее эффективно на военных кораблях и вблизи крупных энергообъектов. Из-за высокой потребности в электроэнергии и ограниченной дальности поражения такие средства не могут заменить основные системы ПВО, а только дополняют их.

Такое мнение высказал полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан в эфире Radio NV.

Вопросы энергообеспечения: где работает лазер

По словам эксперта, главным условием работы лазера есть наличие мощного источника питания. Это делает его использование в полевых условиях очень сложным.

«Она в принципе изначально применялась на кораблях. И сейчас в части корабельной ПВО используется лазерное оружие. Потому что для накачки лазера нужно 50 киловатт мощности электроэнергии. А посмотрите на генератор на 50 киловаттов около торгового центра. Поймете, что это. Поэтому такое оружие может использоваться там, где есть возможность получить несколько десятков киловатт мощности для создания луча», — пояснил Свитан.

Он добавил, что стационарные энергообъекты или корабли с большими дизельными генераторами способны обеспечить необходимую мощность для работы ПВО.

Технические ограничения

Эксперт добавил, что кроме энергозатратности существенным недостатком лазерного оружия остается сложность фокусировки луча в атмосфере. Из-за высокой скорости воздушных целей дальность эффективного поражения значительно ограничивается.

«Дело в том, что сфокусировать лазерный луч в атмосфере очень сложно. Фокусировка луча происходит в течение нескольких секунд. А секунды, учитывая скорости аэроцилей — это большие расстояния, метры, сотни метров, в зависимости от скорости. И сфокусироваться сложно на дальности 2,5-3 километра. Поэтому и дальность поражения может падать до сотен метров», — отметил эксперт.

Роман Свитан подытожил, что лазерные средства поражения на данном этапе развития технологий не являются «геймченджером» (решающим фактором), способным изменить ход войны. Однако их целесообразно использовать как последний защитный эшелон для критически важных объектов.

«То есть это оружие можно использовать у серьезных объектов. Как дополнительное средство к основной системе ПВО, а не как геймченджер», — подчеркнул специалист.

Что известно об использовании лазерного оружия

Ранее издание The Atlantic сообщило о создании украинскими инженерами собственной лазерной системы под названием Sunray. Разработка предназначена специально для борьбы с русскими беспилотниками типа «Шахед». Главным преимуществом такого оружия является низкая стоимость одного выстрела по сравнению с традиционными ракетами ПВО.

Генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж пояснил, что Украине понадобится от двух до трех месяцев для развертывания массового производства собственных лазерных систем борьбы с беспилотниками.

Кроме этого, авиационный эксперт Богдан Долинце пояснил, что использование лазерных систем в Украине нужно рассматривать как дополнительный эшелон противовоздушной обороны, а не альтернативу ракетному вооружению.