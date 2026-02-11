ПВО (иллюстративное фото) / © Associated Press

Украине понадобится от двух до трех месяцев для развертывания массового производства собственных лазерных систем борьбы с беспилотниками.

Об этом заявил генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж для «Киев24».

По словам генерала, для быстрого масштабирования технологии необходимо привлечь ведущие конструкторские бюро, производственные заводы и частный бизнес, который участвовал в разработке. Маломуж подчеркнул, что перевод экономики на военное положение позволит изготовить сотни или даже тысячи таких установок в сжатые сроки.

«Я думаю, что два-три месяца — это максимум, чтобы развернуть сотни, а, может, и тысячи дронов. Если бросить все силы, как мы предполагаем, перевести экономику на военный лад и задействовать передовые технологические наши КБ и заводы вместе с бизнесом, который разработал их. Это будет очень мощный формат», — заявил Николай Маломуж.

Эксперт убежден, что новая лазерная система может стать одним из самых эффективных средств противовоздушной обороны для уничтожения вражеских дронов-камикадзе.

Что предшествовало

Ранее издание The Atlantic сообщило о создании украинскими инженерами собственной лазерной системы под названием Sunray. Разработка предназначена специально для борьбы с российскими беспилотниками типа «Шахед». Главным преимуществом такого оружия является низкая стоимость одного выстрела по сравнению с традиционными ракетами ПВО.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что сейчас идет трансформация работы ПВО, что непосредственно касается отдельных регионов. Изменения внедряются в работу команд-перехватчиков, мобильных огневых групп и всего компонента малой противовоздушной обороны.

У Украины есть собственное лазерное оружие и она находится на пути по ее усовершенствованию. На первый взгляд, это звучит, как какая-то фантастика, связанная с космосом, но, как констатируют в командовании Сил беспилотных систем, Украина стала одним из немногих государств, имеющих лазерное оружие, что уже было продемонстрировано во время испытаний.