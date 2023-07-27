Лазейку закрыли: Рада поддержала возвращение электронных деклараций для должностных лиц

Верховная Рада 27 июля поддержала законопроект о возобновлении электронного декларирования для должностных лиц.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.

По его словам, законопроект, инициатором которого он был, предусматривает, что должностные лица (кроме военных и других должностных лиц в секторе обороны) должны подать ранее не поданные декларации за 2021-2022 годы в течение 90 дней с момента вступления в силу закона. "Дырок" в периодах декларирования и проверках не будет, подчеркнул Арахамия.

Кроме того, военные, должностные лица на оккупированных территориях или территориях ведения боевых действий представляют декларацию только после освобождения, возвращения в пункт постоянной дислокации (кроме ротации), демобилизации, деоккупации территории и т.д.

Также будут восстановлены полномочия НАПК по проверке деклараций. Нужно будет декларировать и место жительства чиновника во время войны.

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"Мы убрали контраверсионные нормы о недекларировании места жительства на время войны, которые обсуждались в предыдущих редакциях законопроекта. Убеждена, что без декларирования места жительства и представления деклараций, и проверки имели бы немного смысла даже с полным публичным доступом к декларациям. Ведь НАПК не смогло бы проверить баланс доходов/расходов на пользование недвижимостью", — говорит автор текста законопроекта нардеп Анастасия Радина.

Публичный доступ к реестру деклараций предлагается возобновить, но с ограничениями. Пока удалось достичь такого компромисса: из соображений безопасности предлагается ограничить доступ к информации о населенном пункте, где расположено имущество, а также об идентифицирующих данных третьих лиц, указанных в декларации. Однако подавать эти данные декларанты будут, а НАПК и НАБУ/САП смогут их проверить.

"Идеальный ли это компромисс? Нет. Шаг ли это в правильном направлении по сравнению с предыдущими законодательными инициативами? Да. Осознаю ли я, что общество требует открытия деклараций топ-чиновников в виде "как до войны"? Да. Буду убеждать коллег на второе чтение предусмотреть больше публичности. В любом случае после завершения военного положения все сведения (кроме персональных данных, которые считались конфиденциальными и до войны) будут открыты", - говорит Радина.

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Кроме того, заполнение декларации станет более удобным. Данные из других реестров будут "подтягиваться" в аккаунт декларанта, облегчая заполнение декларации. Вместе с тем, декларант будет обязан проверить достоверность всех данных и добавить то, чего нет в реестрах.

В то же время к законопроекту была добавлена компромиссная норма по декларированию арендованного имущества. Речь идет о том, что декларированию не будет подлежать объект с рыночной стоимостью пользования до 50 прожиточных минимумов (пока чуть меньше 130 000 грн) за все время пользования.

"Открою тайну: это решение возникло в переговорах с МВФ, который согласовал такой подход. Идея в том, чтобы сфокусировать проверку состояния чиновников на выявлении существенной лжи, незаконного обогащения или необоснованных активов (сейчас даже административная ответственность за ложь в декларации начинается со 134 тыс. грн). Важный момент: эта норма не должна стать "дыркой" для недекларирования имущества в безвозмездном пользовании, ведь указать имущество надо будет по рыночной стоимости пользования независимо от того, платит ли сам декларант что-то. Как определять эту рыночную стоимость так, чтобы этим не смогли манипулировать для сокрытия имущества вообще - вопрос для доработки", - добавила нардеп.

По словам Радиной, этот и ряд других норм будут совершенствовать поправками ко второму чтению так, чтобы закрыть возможности для злоупотреблений неблагополучными чиновниками.

Напомним, после скандала с "мальдивской дипломатической миссией" нардепа Юрия Аристова в Раде предлагают закрыть границы для депутатов и министров и вернуть электронные декларации.

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