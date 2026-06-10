Лазовки для уклоняющихся не будет?: в МОН сделали заявление об отсрочках для студентов 25+

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Министр образования и науки Украины Оксен Лимовой заявил об обнаружении схем, связанных с использованием обучения для получения отсрочки от мобилизации. По его словам, это явление имеет признаки злоупотреблений и фактически является коррупцией.

Об этом сказал глава МОН для «Новости Live».

По словам чиновника, в начале его каденции был зафиксирован резкий рост числа мужчин старше 25 лет в учреждениях высшего образования, а затем — в колледжах и аспирантуре. В то же время ситуация несколько стабилизировалась — все благодаря надлежащему реагированию на ситуацию и принятым мерам.

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Министерство системно анализирует данные ЕГЭБО и сравнивает показатели с довоенным периодом, чтобы выявлять аномалии. В случаях подозрительных тенденций МОН привлекает Государственную службу качества образования и правоохранителей.

«Это подрывная деятельность, нарушающая обороноспособность страны. Это коррупция в самом худшем виде. Там, где это бывает, должно быть неотвратимое наказание», — считает Лесной.

По его мнению, студентам нужно давать право на обучение. Но нельзя разрешать использовать право на отсрочку тем, кто приходит совсем не для учебы.

Как известно, в Украине по результатам проверок из университетов и колледжей отчислили около 30 тысяч студентов в возрасте 25+ в рамках борьбы со злоупотреблениями системой образования во время мобилизации. В общем, после начала полномасштабной войны количество студентов этой возрастной категории резко возросло — примерно с 30 тысяч до более 200 тысяч. Власть и образовательные органы связывают это с тем, что часть поступающих использовала обучение для получения отсрочки от призыва. Проверки продолжаются и окончательное количество отчисленных может возрасти.

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