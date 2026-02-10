Оптимизация или конец эпохи добровольцев: что стоит за расформированием Интернационального Легиона

В Украине идет громкая история с расформированием Интернационального Легиона, которая началась в конце 2025 года.

Сейчас на разголе иностранных добровольцев обратило внимание французское издание Le Monde.

В издании отмечают, что Генеральный штаб ВСУ приглашает легионеров присоединиться к штурмовым полкам, выполняющим самые опасные миссии регулярной армии. Это решение было встречено с непониманием иностранными бойцами в этом легионе, созданном лишь через несколько дней после российского вторжения 2022 года.

«Я больше не могу терпеть казармы, мне нужно отдохнуть», — объясняет высокий, крепкий, татуированный мужчина с предполагаемым военным псевдонимом «Викинг». Это Бьорн Каллсой — датчанин с Фарерских островов — «самого мирного места в мире: здесь даже нет армии».

Он вступил в Международный легион территориальной обороны Украины в 2023 году, «опустошенный российскими военными преступлениями», совершенными в Украине.

Как и несколько сотен других воюющих в рядах Легиона иностранцев, «Викинг» сейчас дезориентирован. Генеральный штаб очень сдержанно объявил 31 декабря 2025 о роспуске Международного легиона, созданного 27 февраля 2022 по приказу президента Украины Владимира Зеленского для отражения российского вторжения. 2-й батальон Легиона, в котором состоит «Викинг», обжаловал это решение и получил отсрочку до 15 февраля. Но его членов уже перевели в 253-й штурмовой полк 129-й бригады территориальной обороны.

Что послужило причиной расформирования: инсайдерская информация Le Monde

Данные о количестве иностранцев, вступивших в Международный легион с момента его создания, пока не обнародованы. Несколько тысяч подписали трехлетний контракт, но их количество так и не достигло 20 000, на которые надеялся украинский Генеральный штаб в 2022 году. Для сравнения, во время Гражданской войны в Испании (1936–1939) в Международных бригадах служило от 32 000 до 35 000 добровольцев.

В Вооруженных силах Украины иностранцы получают такую же зарплату, как и украинские солдаты, но в отличие от последних они имеют право расторгнуть контракт после шести месяцев службы.

С 2022 года в Международном легионе наблюдается значительная текучесть иностранных добровольцев. В начале российского вторжения доминировали американцы, французы, британцы, итальянцы, белорусы и грузины, в то время как сегодня самый большой контингент составляют южноамериканцы, в том числе колумбийцы.

По информации издания, в 2025 году Международный легион состоял из четырех батальонов, теоретически от 400 до 600 человек.

Существует еще один международный легион, связанный с украинской военной разведкой (ГУР), преимущественно вербующий иностранцев с предыдущим военным опытом. Однако он не расформирован.

Согласно нескольким источникам Le Monde в 1-м и 3-м батальонах, их ряды к 2025 году значительно сократились из-за больших боевых потерь и, прежде всего, дезертирства. Около ста легионеров, оставшихся в этих двух батальонах, присоединились к 475-му штурмовому полку 92-й бригады или другим подразделениям, начиная с ноября 2025 года, в зависимости от своих возможностей и, в частности, личных связей и предпочтений. Однако 2-му батальону удалось сохранить 70% своего личного состава, отсюда его нежелание переводиться в другое подразделение.

«Это был шок». Что говорят бойцы Легиона о реорганизации

«Викинг» и его побратимы узнали о своем переводе внезапно 1 ноября 2025, за два месяца до обнародования совместного решения главнокомандующего ВСУ и министра обороны.

«Это был шок. Нам сказали: „Собирайте чемоданы и отправляйтесь в Кривой Рог в тот же день“. С тех пор мы тоскую здесь, набитые в казарме, где уже неделю нет воды, интернета. Нет ни тренировок, ни учений. Все деморализованные, многие побратимы уехали», — продолжает «Викинг», чье истощенное лицо, застывший взгляд и медленные движения выдают физическое и психическое истощение.

«Роспуск Международного легиона — это невероятная трата ресурсов», — жалуется Андрей Спивак, начальник штаба 2-го батальона Международного легиона.

«Мы единственное подразделение в армии, где все офицеры двуязычны. Центр набора и обучения проводится двуязычными командами. Мы научили наших легионеров инновационной оборонной тактике, соединив две трети операторов беспилотников и треть пехотинцев. А теперь все это отменяется, чтобы отправить их в штурмовое подразделение, которое является совсем другой миссией. Все эти навыки рискуют потерять», — возмущенно говорит 59-летний подполковник, кадровый солдат.

Андрей Спивак — единственный украинский офицер, согласившийся прокомментировать решение своего начальства иностранным журналистам.

Легионеры по-разному отреагировали на окончательное расформирование батальона.

«Я пришел сюда воевать за свою страну, а не за Легион», — объясняет «Коннор», 27-летний американец, родившийся в Украине и усыновленный американской семьей в возрасте 10 лет.

«Для меня самое важное — продолжать борьбу. В то же время я осторожен, чтобы меня не перевели куда угодно; я хочу, чтобы мои навыки нашли хорошее применение», — признается этот солдат, специализирующийся на разведывательных миссиях.

«Безопасная среда»

«Все боятся оказаться в подразделении, где командир не говорит по-английски», — признается «Викинг».

«Международный легион предлагал безопасную среду для иностранных добровольцев», — настаивает датчанин, чья левая сторона была испещрена 126 осколками гранат во время разведывательной миссии в 2023 году.

Несмотря на свои страдания и разочарования, «Викинг» остается решительным остаться до конца войны, Датчанин убежден, что она продлится еще несколько лет. Он не скрывает опасений относительно возвращения домой.

«Я уже вернулся туда в 2023 году после ранения, и я чувствовал, что больше не имею много общего с моим народом. Там нет солдат; они меня не понимают. Мне придется полностью перестать говорить о войне», — отмечает доброволец.

Карл, 53-летний американский боевой медик, рассматривает возможность сделать то, что сделали многие его товарищи, если 2-й батальон будет расформирован: «Я разорву свой контракт! Я чувствую горечь начальству. Мы рискуем своей жизнью, чтобы помочь Украине, а они покидают нас. Это оплеуха. У меня оставался один год, чтобы получить гражданство Украины [по окончании моего трехлетнего контракта], но из-за перевода лимит времени переводится на другой. Это ужасающий сигнал для всех нас; это демонстрирует полное непонимание стратегической ценности Международного легиона», — заключает этот мужчина с белой бородой, который предпочитает не называть свою фамилию.

«Украинский международный легион преследовал цель противостоять России, вторжение которой основывалось на колониалистических намерениях. Его роспуск в то время, когда российская агрессия не демонстрирует никаких признаков утихания, а украинские Вооруженные силы страдают критическим недостатком личного состава, ставит под сомнение стратегическое видение украинского Генерального штаба», — отмечают в издании.

Что говорят в Силах обороны о расформировании

В комментарии изданию «Фокус» спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховий пояснил, что утверждение о «тихом роспуске», как указано в Le Monde, ошибочно. Он напоминает, что информация об изменениях появлялась раньше как в СМИ, так и в официальных заявлениях Сухопутных войск.

Лиховий пояснил, что в рамках оптимизации произошло переформатирование отдельных подразделений «Интернационального легиона», ныне интегрирующихся в состав штурмовых войск. Он заверил, что эти подразделения будут выполнять задачи второй линии.

Начальник управления коммуникации Командования Сухопутных войск Украины Андрей Подик в комментарии Telegram-канала «Труха Україна» заверил, что никаких негативных изменений для иностранных добровольцев не произойдет.

«Никаких ухудшений для иностранных добровольцев не предвидится. Они будут входить в общие полки, но задачи будут выполнять те же», — пояснил он.

По словам представителя Сухопутных войск, раньше иностранцев использовали в качестве вспомогательных подразделений — как правило, на самых сложных направлениях. На сегодняшний день в составе полка будет равномерное распределение боевых задач на каждый батальон. Рекрутинговые центры продолжают набор желающих иностранцев.

Напомним, о проблеме расформирования Интернационального Легиона, мнения экспертов и самих добровольцев на этот счет, ТСН.ua собрал в этой статье.

Ранее издание The New York Times рассказало, что за Украину воюют сотни добровольцев из Колумбии. Командир взвода бригады Нацгвардии «Рубеж», герой Украины Владислав Стоцкий рассказал о преимуществах колумбийских добровольцев.