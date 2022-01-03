"Лебедка кружила над убитым и вопила": на Волыни мужчины ради развлечения расстреляли лебедя (фото)

"Лебедка кружила над убитым и вопила": на Волыни мужчины ради развлечения расстреляли лебедя (фото)

Местные жители пытались самостоятельно задержать браконьеров.

Вблизи г. Нововолынска Волынской области возле заброшенной шахты трое неизвестных ради развлечения расстреляли лебедя, который жил на местном пруду.

Об этом в комментарии изданию radar.in.ua рассказала Ирина Макарук, мать которой стала свидетелем убийства птицы.

По словам женщины, возле Нововолынска на пруду жила пара лебедей. Местные жители любили птиц и часто их кормили. Однако 2 января птицу расстреляли неизвестные браконьеры. Свидетелями этого стали пожилые люди – мать Ирины Макарук и еще один местный житель. Мужчина даже пытался задержать браконьеров, пробежав за ними 3 километра.

Ирина Макарук говорит, что птицы никому не вредили, а наоборот – радовали людей.

"Лебедь был доверчивым, подплывал близко к берегу, потому что птиц постоянно подкармливали. Он никому никогда не совершил зла. Он просто жил себе, даря людям красоту, восторг, радость. Но приперлись изверги и убили его. На глазах у лебедки. Она кружила над им, вопила и тосковала! Понимая, что ее тоже могут застрелить", — говорится в сообщении.

Местные жители из-за убийства птицы вызвали полицию. Люди требуют задержать браконьеров.

Фото: radar.in.ua

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