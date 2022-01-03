Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

"Лебедка кружила над убитым и вопила": на Волыни мужчины ради развлечения расстреляли лебедя (фото)

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Лебедка кружила над убитым и вопила": на Волыни мужчины ради развлечения расстреляли лебедя (фото)

Фото: radar.in.ua

Местные жители пытались самостоятельно задержать браконьеров.

Вблизи г. Нововолынска Волынской области возле заброшенной шахты трое неизвестных ради развлечения расстреляли лебедя, который жил на местном пруду.

Об этом в комментарии изданию radar.in.ua рассказала Ирина Макарук, мать которой стала свидетелем убийства птицы.

По словам женщины, возле Нововолынска на пруду жила пара лебедей. Местные жители любили птиц и часто их кормили. Однако 2 января птицу расстреляли неизвестные браконьеры. Свидетелями этого стали пожилые люди – мать Ирины Макарук и еще один местный житель. Мужчина даже пытался задержать браконьеров, пробежав за ними 3 километра.

Ирина Макарук говорит, что птицы никому не вредили, а наоборот – радовали людей.

"Лебедь был доверчивым, подплывал близко к берегу, потому что птиц постоянно подкармливали. Он никому никогда не совершил зла. Он просто жил себе, даря людям красоту, восторг, радость. Но приперлись изверги и убили его. На глазах у лебедки. Она кружила над им, вопила и тосковала! Понимая, что ее тоже могут застрелить", — говорится в сообщении.

Местные жители из-за убийства птицы вызвали полицию. Люди требуют задержать браконьеров.

Фото: radar.in.ua / ©
Фото: radar.in.ua

Читайте также:

Новости Украины: лебедь прогуливался по центру Черткова и едва не зашел в городской совет

Новости Украины: лебедь прогуливался по центру Черткова и едва не зашел в городской совет
Следующая публикация