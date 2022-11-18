Лечебные заведения 8 регионов получили от «Украинской команды» гумпомощь – почти 22 тонны сыра из Франции

Об этом сообщается на сайте волонтерского штаба.

«21 777 кг сыра направили в Украину в качестве гуманитарной помощи наши французские партнеры – неправительственная организация «Doc 4 Ukraine». Мы решили распределить этот питательный продукт между учреждениями здравоохранения государственной и коммунальной собственности города Киева и 7 областей – Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской и Черновицкой», – говорится в сообщении.

Эти больницы сегодня оказывают медицинскую помощь не только местным жителям, но и раненым бойцам. А также людям, которые из-за развязанной россией войны вынуждены были покинуть свои дома и стать беженцами, отмечают в «Украинской команде».

«Первые партии сыра уже отправлены в Тернополь, Хмельницкий, Черновцы, Винницу и Житомир, откуда он будет развезен по больницам. В ближайшие дни завершится распределение гуманитарной помощи для медицинских учреждений Киева, а также Киевской и Черниговской областей», - сообщили в волонтерском штабе.

Ранее «Украинская команда» вместе с «Doc 4 Ukraine» передали медицинским учреждениям 20 тонн лекарств, хирургического инструмента и других товаров медицинского назначения от громады Франции.