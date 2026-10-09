Лечение без доплат из собственного кармана: в Украине предлагают новую модель медицины

Лечение в Украине / © Freepik

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В Украине предлагают изменить систему финансирования медицины, чтобы гражданам больше не приходилось доплачивать за лечение из собственного кармана.

Об этом говорится в петиции №41/011077-26эп, зарегистрированной в системе электронных обращений к правительству.

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Почему возникла потребность в изменениях

Автор инициативы отмечает, что медицина в Украине только задекларирована как бесплатная, а на самом деле финансирования не хватает. Поэтому пациентам приходится покупать лекарства и платить за часть медицинских услуг из собственного кармана.

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Внедрение общеобязательного государственного медицинского страхования, по мнению автора, позволит создать более прозрачный механизм распределения средств в системе и оплате лечения.

Согласно замыслу автора обращения, введение страховой медицины гарантирует гражданам получение качественной и прозрачной медицинской помощи. Финансирование расходов на лечение будет полностью или частично покрываться за счет страхового полиса.

Как это повлияет на медицинский персонал и государство

В петиции отмечается, что новая система может положительно отразиться и на финансовом обеспечении медицинских работников. Прозрачное распределение страховых поступлений призвано создать условия для выплаты врачам и персоналу достойных и полностью официальных заработных плат.

Для государства такая модель должна стать действенным инструментом для:

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борьбы с теневыми платежами в медицинской сфере;

привлечения дополнительного финансирования в систему здравоохранения;

обеспечения более эффективного контроля качества оказания медицинских услуг.

Автор обращения призывает Кабинет министров ввести обязательную медицинскую страховку. Это поможет лучше финансировать медицину и позволит людям лечиться за счет страхового полиса.

Напомним, в больнице в Кировоградской области новым ЛОРом назначили мужчину, которого ранее осудили по делу о надругательстве над телом умершей 24-летней девушки. В медучреждении объяснили, почему его взяли на работу.

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