- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3369
- Время на прочтение
- 3 мин
Лечил младенцев 20 лет: детский анестезиолог из Ровно умер после мобилизации — что говорят в ТЦК
Детский анестезиолог из Ровно Дмитрий Сысонюк, более 20 лет спасавший жизнь новорожденных, погиб при загадочных обстоятельствах вскоре после призыва в ряды ВСУ.
Детский анестезиолог из Ровно Дмитрий Сысонюк, которого мобилизовали, погиб в результате падения из окна пятого этажа учебного центра в Винницкой области.
Об этом передает «Суспільне».
Детали трагедии
Напомним, что трагический инцидент произошел 1 августа. 43-летний младший лейтенант Дмитрий Сысонюк умер во время пребывания на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Центрального региона в Виннице. Мужчина получил травмы в результате падения из окна туалета на пятом этаже.
Как писал ZAXID.NET, в полиции уверяли, что во время госпитализации Дмитрий Сысонюк находился в сознании и рассказал, что перед падением не было борьбы или постороннего влияния. Предсмертную записку он не оставил. 5 августа мобилизованный медик скончался в больнице.
Обстоятельства смерти Дмитрия Сысонюка устанавливают правоохранители. Было открыто уголовное производство с пометкой «несчастный случай».
Родственники не верят в версию о несчастном случае
«Почему с пятого этажа мог упасть врач? Никто у нас не верит. Не верим, нет», — отметила родственница Дмитрия Сысонюка Антонина.
Почему медика с 20-летним стажем, лечившего новорожденных младенцев, мобилизовали
В Ровненском ОТЦК на запрос журналистов ответили, что медика мобилизовали, потому что у него не было статуса забронированного.
Там отметили, что Дмитрий Сысонюк был забронирован Ровненской областной детской больницей, где работал анестезиологом. Однако с 24 июля 2026 года предприятие потеряло статус критичности, а работники — статус забронированных.
«Дмитрия Сысонюка доставила в Ровненский областной ТЦК группа оповещения совместно с полицейским офицером громады. В момент призыва на военную службу гражданин не имел статуса забронированного», — говорится в сообщении.
Также там добавили, что после ВВК Сысонюка направили в Украинскую военно-медицинскую академию в Киеве.
Дело взял на контроль омбудсмен
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец взял на контроль ситуацию с гибелью ровненского анестезиолога Дмитрия Сысонюка. Об этом сообщает hromadske.
В Секретариате омбудсмена журналистам издания сообщили, что сейчас принимаются меры, чтобы проверить и выяснить обстоятельства призыва и гибели медика.
Омбудсмен просил у Ровненского ОТЦК предоставить информацию и документы о соблюдении порядка призыва Дмитрия Сысонюка, его направлении к месту прохождения службы, условиях службы, а также обстоятельствах, непосредственно предшествовавших его гибели.
Кроме того, в Офис генпрокурора направили письмо о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по факту противоправного причинения смерти Дмитрию Сысонюку, а также о вероятном превышении военными должностными лицами власти или служебных полномочий.
Заметим, что Дмитрий Сысонюк спасал жизни младенцев более 20 лет. В 2006-м он окончил Буковинскую государственную медицинскую академию. Работал в отделении анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных неонатального центра Ровненской областной детской больницы.
Ранее мы писали, что в Кропивницком силовики и ТЦК жестко задержали таксиста и напали на пассажирку — толкнули женщину на землю, обматерили, угрожали убийством и забрали ее телефон.