Дмитрий Сысонюк

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Детский анестезиолог из Ровно Дмитрий Сысонюк, которого мобилизовали, погиб в результате падения из окна пятого этажа учебного центра в Винницкой области.

Об этом передает «Суспільне».

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Детали трагедии

Напомним, что трагический инцидент произошел 1 августа. 43-летний младший лейтенант Дмитрий Сысонюк умер во время пребывания на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Центрального региона в Виннице. Мужчина получил травмы в результате падения из окна туалета на пятом этаже.

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Как писал ZAXID.NET, в полиции уверяли, что во время госпитализации Дмитрий Сысонюк находился в сознании и рассказал, что перед падением не было борьбы или постороннего влияния. Предсмертную записку он не оставил. 5 августа мобилизованный медик скончался в больнице.

Обстоятельства смерти Дмитрия Сысонюка устанавливают правоохранители. Было открыто уголовное производство с пометкой «несчастный случай».

Родственники не верят в версию о несчастном случае

«Почему с пятого этажа мог упасть врач? Никто у нас не верит. Не верим, нет», — отметила родственница Дмитрия Сысонюка Антонина.

Почему медика с 20-летним стажем, лечившего новорожденных младенцев, мобилизовали

В Ровненском ОТЦК на запрос журналистов ответили, что медика мобилизовали, потому что у него не было статуса забронированного.

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Там отметили, что Дмитрий Сысонюк был забронирован Ровненской областной детской больницей, где работал анестезиологом. Однако с 24 июля 2026 года предприятие потеряло статус критичности, а работники — статус забронированных.

«Дмитрия Сысонюка доставила в Ровненский областной ТЦК группа оповещения совместно с полицейским офицером громады. В момент призыва на военную службу гражданин не имел статуса забронированного», — говорится в сообщении.

Также там добавили, что после ВВК Сысонюка направили в Украинскую военно-медицинскую академию в Киеве.

Дело взял на контроль омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец взял на контроль ситуацию с гибелью ровненского анестезиолога Дмитрия Сысонюка. Об этом сообщает hromadske.

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В Секретариате омбудсмена журналистам издания сообщили, что сейчас принимаются меры, чтобы проверить и выяснить обстоятельства призыва и гибели медика.

Омбудсмен просил у Ровненского ОТЦК предоставить информацию и документы о соблюдении порядка призыва Дмитрия Сысонюка, его направлении к месту прохождения службы, условиях службы, а также обстоятельствах, непосредственно предшествовавших его гибели.

Кроме того, в Офис генпрокурора направили письмо о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по факту противоправного причинения смерти Дмитрию Сысонюку, а также о вероятном превышении военными должностными лицами власти или служебных полномочий.

Заметим, что Дмитрий Сысонюк спасал жизни младенцев более 20 лет. В 2006-м он окончил Буковинскую государственную медицинскую академию. Работал в отделении анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных неонатального центра Ровненской областной детской больницы.

Ранее мы писали, что в Кропивницком силовики и ТЦК жестко задержали таксиста и напали на пассажирку — толкнули женщину на землю, обматерили, угрожали убийством и забрали ее телефон.

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