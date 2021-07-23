Лечили как ОРВИ и коронавирус: на Волыни после укуса овода женщина заболела опасной инфекционной болезнью

Лечили как ОРВИ и коронавирус: на Волыни после укуса овода женщина заболела опасной инфекционной болезнью

Медики не сразу смогли диагностировать заболевания.

В с. Садов Луцкого района Волынской области женщину укусило насекомое. После чего она заболела туляремией — опасной инфекционной болезнью.

Об этом сообщает Волынский областной центр по контролю и профилактике болезней МЗ.

По предварительным данным, женщину во время выпаса коров укусил овод, вероятно именно это и стало причиной болезни. Медики не сразу сумели поставить диагноз. Сначала считали, что больная инфицировалась ОРВИ, а затем и коронавирусом. Однако состояние больной не улучшалось, несмотря на лечение. Только врачи-инфекционисты заподозрили туляремию и провели необходимый отбор материала для лабораторного исследования.

"У женщины сначала повысилась температура тела и возник озноб. На третьи сутки появились жалобы на покраснение и припухлость кожи в месте укуса насекомого, боли в суставах и характерные для туляремии увеличены шейные и паховые лимфатические узлы (бубны)", — говорится в сообщении.

У женщины лабораторно подтвердился диагноз: туляремия, язвенно-бубонная форма, средней тяжести. Медики отмечают, что это первый в этом году случай опасной инфекционной болезни в регионе. Сейчас специалисты проводят все необходимые исследования, чтобы заболевание не распространялось.

"Среди населения проведена разъяснительная работа о мерах борьбы с мышевидными грызунами и предупреждения укусов кровососущих насекомых во время проведения сельхозработ т.д", — говорится в сообщении.

Также медики рекомендуют местным властям провести дератизацию и дезинсекцию.

Напомним, из-за больных зубов житель Львовской области попал в реанимацию и перенес уже несколько инсультов.

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