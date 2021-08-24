LED-экран в форме трезубца и рекорд по выполнению "Червоной руты": как празднуют в прифронтовом Северодонецке

LED-экран в форме трезубца и рекорд по выполнению "Червоной руты": как празднуют в прифронтовом Северодонецке

В прифронтовом Северодонецке празднуют День Независимости.

В прифронтовом Северодонецке Луганской области празднуют День Независимости Украины. По случаю праздника там установили LED-экран в форме трезуба и рекорд по выполнению "Червоной руты".

Также читайте Невероятно трогательно: на военном параде показали театрализованный перформанс об истории Украины

Об этом сообщает "Укринформ".

Так, в городе состоялся фестиваль "Ты у меня единственная" в ходе которого установили рекорд по выполнению песни Владимира Ивасюка "Червона рута". Известный текст на центральной площади Северодонецка одновременно спели 5200 исполнителей.

Организаторы фестиваля отметили, что они побили рекорд по выполнению, так как ранее "Червону руту" запело 3900 человек в Черновцах.

Также в центре города установили мультимедийный LED-экран, который изготовили в форме трезуба. Подобных экранов нет нигде в Украине.

"Он состоит из 366 модулей LED-панелей. Из этих панелей может набираться один общий большой экран, а при необходимости он будет работать в полиэкранном режиме, когда изображение или видеосюжеты на всех экранах — разные. Отныне каждый, кого интересует история, культура, туристические возможности Луганщины, может легко получить такую информацию, нажав нужную "кнопку" в меню терминала ", — сообщил разработчик Владимир Черный.

Напомним, 24 августа, в 30-ю годовщину независимости Украины, в центре Киева, на улицах Крещатик и Майдане Независимости состоялся праздничный парад Вооруженных сил Украины.

Экранизация истории Украины и перформанс в конце растрогали Главнокомандующего ВСУ

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку