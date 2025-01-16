Бегство через Тису: один из задержанных рассказал о своей неудачной попытке

В настоящее время нарушители задержаны.

Вечером, 15 января, пограничники отдела "Тячев" Закарпатской области задержали троих мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Румынию. С помощью беспилотного летального аппарата (БпЛА) пограничники зафиксировали движение группы пробиравшихся через реку Тису на участке государственной границы.

Об этом они сообщили на официальной странице.

Пограничники быстро среагировали и задержали двух мужчин, жителей Полтавской и Черниговской областей, еще одного жителя Львовщины на самом берегу реки.

"Одолев несколько метров он развернулся к берегу. Затем снова зашел в воду. И снова вернулся", — сообщили в Госпогранслужбе.

Его остановили пограничники, предоставив помощь и возможность согреться. Во время общения мужчина поделился впечатлениями от неудачной попытки — он вспоминал, как "течение сжало его тело, и тяжело было дышать".

"Лучше сдаться. Чем переплывать и утонуть", — заключил задержанный и посоветовал другим не испытывать судьбу таким образом.

Все задержанные были переданы в правоохранительные органы. Согласно украинскому законодательству, им грозит административная ответственность в виде штрафа от 8500 до 13600 гривен или административного ареста на срок до 15 суток.

Напомним, военнослужащие Подольского отряда Госпогранслужбы Украины с помощью технических средств обнаружили на государственной границе в пределах Раздельнянского района троих неизвестных, пытавшихся нелегально попасть в Приднестровье.

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