Ледяное приключение: в Ровенской области мужчину гуртом спасали на ставку

Рыбака передали медикам после спасения.

В Дубно в Ровенской области спасли рыбака на местном пруду.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 16 ноября.

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Мужчину, который пытался не утонуть подо льдом, увидел проезжавший мимо водитель пожарной части. Бросился на помощь. Следом пришли другие свидетели. Бросили потерпевшему трос. С третьего раза тот сумел за него ухватиться.

Мужчину уже начали вытаскивать как прибыли и местные спасатели. Вместе пострадавшего вытащили на берег и передали медикам. Те его осмотрели и отпустили домой. Ледяное приключение для него обошлось только испугом.

В Ровенской области спасали рыбалку на местном пруду | Новости Украины

Напомним, украинские медсестры спасли белоруса на отдыхе в Египте. Реанимационные мероприятия они не прекратили даже после того, как местный спасатель сказал, что это конец, и больше нет смысла продолжать.