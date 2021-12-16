Ледяное приключение: в Ровенской области мужчину гуртом спасали на ставку

Рыбака передали медикам после спасения.
В Дубно в Ровенской области спасли рыбака на местном пруду.
Об этом говорится в ТСН. Ранок 16 ноября.
Мужчину, который пытался не утонуть подо льдом, увидел проезжавший мимо водитель пожарной части. Бросился на помощь. Следом пришли другие свидетели. Бросили потерпевшему трос. С третьего раза тот сумел за него ухватиться.
Мужчину уже начали вытаскивать как прибыли и местные спасатели. Вместе пострадавшего вытащили на берег и передали медикам. Те его осмотрели и отпустили домой. Ледяное приключение для него обошлось только испугом.
Напомним, украинские медсестры спасли белоруса на отдыхе в Египте. Реанимационные мероприятия они не прекратили даже после того, как местный спасатель сказал, что это конец, и больше нет смысла продолжать.
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