Ледяной дождь и снег: полиция перекрыла движение на важной трассе

В Одесской области перекрыли трассу из-за непогоды

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области с вечера пятницы, 6 февраля, перекрыла важную дорогу в области. Введен полный запрет на проезд для всех видов транспорта на участке международной трассы М-13 Кропивницкий - Платоново (Кишинев).

О перекрытии дороги и сложных метеорологических условиях в большинстве регионов предупреждает Патрульная полиция Украины.

Где действуют ограничения и чего ожидать от погоды

Запрет движения вступил в силу с 18:30 и касается отрезка автодороги от села Агафиевка до села Платоново, ведущего в направлении границы с Молдовой. Ситуацию в этом районе критически усложняет ледяной дождь, который синоптики прогнозируют не только в Одесской области , но и в Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.

Снежный фронт двигается на Киев и запад

По прогнозам синоптиков, в ночь на субботу, 7 февраля, погода ухудшится на значительной территории страны: снегопады накроют Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Житомирскую, Винницкую и Киевскую области.

Правоохранители напоминают, что на скользкой дороге тормозной путь увеличивается в разы, поэтому призывают водителей избегать резких маневров, а в случае чрезвычайной ситуации немедленно звонить по телефону на линию 102.

Напомним, в последних обновлениях ведущих европейских центров прогнозирования для Украины появляются первые весенние сигналы. Но есть нюансы – впереди ожидается резкое, интенсивное, однако кратковременное похолодание с морозами 19-24°.