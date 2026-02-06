ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
186
Время на прочтение
1 мин

Ледяной дождь и снег: полиция перекрыла движение на важной трассе

Непогода превращает дороги в опасные катки.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
В Одесской области перекрыли трассу из-за непогоды

В Одесской области перекрыли трассу из-за непогоды

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области с вечера пятницы, 6 февраля, перекрыла важную дорогу в области. Введен полный запрет на проезд для всех видов транспорта на участке международной трассы М-13 Кропивницкий - Платоново (Кишинев).

О перекрытии дороги и сложных метеорологических условиях в большинстве регионов предупреждает Патрульная полиция Украины.

Где действуют ограничения и чего ожидать от погоды

Запрет движения вступил в силу с 18:30 и касается отрезка автодороги от села Агафиевка до села Платоново, ведущего в направлении границы с Молдовой. Ситуацию в этом районе критически усложняет ледяной дождь, который синоптики прогнозируют не только в Одесской области , но и в Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.

Снежный фронт двигается на Киев и запад

По прогнозам синоптиков, в ночь на субботу, 7 февраля, погода ухудшится на значительной территории страны: снегопады накроют Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Житомирскую, Винницкую и Киевскую области.

Правоохранители напоминают, что на скользкой дороге тормозной путь увеличивается в разы, поэтому призывают водителей избегать резких маневров, а в случае чрезвычайной ситуации немедленно звонить по телефону на линию 102.

Напомним, в последних обновлениях ведущих европейских центров прогнозирования для Украины появляются первые весенние сигналы. Но есть нюансы – впереди ожидается резкое, интенсивное, однако кратковременное похолодание с морозами 19-24°.

Дата публикации
Количество просмотров
186
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie