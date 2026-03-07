"Ледяной душ" для Пентагона: генерал Кривонос объяснил, почему США обратились за помощью к Украине

Генерал Сергей Кривонос / © УНИАН

Дешевые иранские «Шахеды» оказались неожиданно эффективным оружием против многотриллионной инфраструктуры США на Ближнем Востоке. По словам генерал-майора запаса ВСУ Сергея Кривоноса, именно украинский опыт по борьбе с этими дронами заставил американское военное руководство выйти на прямые переговоры с Киевом.

Об этом генерал рассказал в эфире телеканала «КИЕВ24».

Военная дипломатия вместо бюрократии

Сергей Кривонос подчеркнул, что коммуникация между Украиной и США по поставке антидроновых средств, вероятно, происходит напрямую между военными. Такой формат позволяет обойти дипломатические протоколы и бюрократические задержки, которые неизбежны на президентском уровне.

«Такие вопросы решаются быстрее, чем через официальные кабинеты. Американцам нужны решения „на вчера“, поэтому они работают непосредственно с теми, кто имеет реальный боевой опыт», — отметил генерал.

Триллионы долларов против дешевых БпЛА

Эксперт обратил внимание на парадоксальную ситуацию: за последние 20–30 лет Соединенные Штаты инвестировали триллионы долларов в развитие своих военных баз на Ближнем Востоке. Однако даже самые современные системы безопасности оказались уязвимы перед массированными атаками относительно недорогих иранских беспилотников.

Для американского командования это стало настоящим «ледяным душем», ведь доктрина защиты баз базировалась на противодействии другим угрозам — самолетам или крупным крылатым ракетам.

Почему мир нуждается в украинском опыте

Украина сейчас единственная страна в мире, которая в режиме реального времени отработала методику защиты от «Шахедов»:

Экономическая целесообразность: использование ракет стоимостью в миллионы долларов для сбивания БПЛА за несколько тысяч — это путь к быстрому истощению бюджетов.

Сетевая оборона: украинские военные научились создавать эшелонированную систему защиты, объединяющую мобильные группы, средства РЭБ и дроны-перехватчики.

Адаптивность: способность модифицировать средства поражения на ходу в соответствии с изменением тактики врага.

Украинские технологии и тактические наработки стали ресурсом, который теперь критически необходим американским союзникам для сохранения инфраструктуры в регионе Персидского залива.

Напомним, украинские оборонные предприятия, специализирующиеся на выпуске доступных беспилотников для борьбы с вражеской авиацией, заявили о готовности поставлять свою продукцию в страны Ближнего Востока. Украина делает ставку на свой уникальный боевой опыт, стремясь укрепить геополитическое влияние посредством демонстрации эффективности собственных технологий, которые могут стать ключевым элементом безопасности партнеров.