Ледяной прогноз на 4 февраля: какие регионы Украины накроют морозы, а где будет плюс

Зима в Украине

Реклама

Украину 4 февраля разделит температурный контраст: от лютых морозов на востоке до плюсовой температуры на западе. Синоптики предупреждают о гололеде и местами небольшом снеге.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Погода в Украине 4 февраля

Погода в Украине 4 февраля будет облачной с прояснениями. В западных областях, а также в Винницкой и Житомирской областях пройдет небольшой снег, на Закарпатье и Прикарпатье — осадки в виде дождя. На большей части территории без существенных осадков.

Реклама

На Прикарпатье прогнозируется гололед, в утренние часы на северо-востоке местами возможен туман; на автодорогах страны местами гололедица.

Ветер юго-восточного направления, 7 — 12 м/с.

В Житомирской, Киевской и Черкасской областях днем ожидается -5…-10°; на северо-востоке и востоке страны -10…-15°; на Прикарпатье и в Крыму 0…-5°; на Закарпатье +1…+6°.

Погода в Киеве и области

В Киеве и области 4 февраля будет облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7 — 10 м/с.

Реклама

Температура по области днем -5…-10°; в Киеве днем -8…-10°.

Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, 4 февраля в Украине еще будут держаться морозы до -19°C (на северо-востоке до -22°C), но на западе уже потеплеет до +4°C и пройдут осадки. В Киеве будет -10°C днем. С 5 февраля по всей стране ожидается повышение температуры и усиление ветра, а следующая волна умеренного похолодания придет 9 — 12 февраля.