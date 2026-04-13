Ледяной удар в апреле: Украину ждет опасная ночь

Весенние заморозки в Украине / © УНИАН

В ночь на 14 апреля Украину охватят заморозки до -5°C, что представляет серьезную угрозу для цветущих садов. Синоптики объявили первый и второй уровни опасности для ряда областей.

Об этом сообщила ГСЧС Украины.

Согласно информации Укргидрометцентра, в ночь на 14 апреля на большей части территории страны, за исключением Закарпатья и восточных регионов, ожидаются заморозки на поверхности почвы в пределах 0…-5°C. Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

В правобережной части Украины прогнозируются заморозки в воздухе — 0…-3°C. Там объявлен второй уровень опасности, оранжевый.

«Важно: такие погодные условия могут нанести значительный ущерб раннецветущим плодовым деревьям. Призываем хозяев и садоводов учесть эту информацию и, по возможности, принять меры для защиты насаждений!» — отметили чрезвычайники.

Напомним, 14 апреля на Киевщине и в столице ожидаются опасные заморозки: в области ночью будет 0…-3° в воздухе, в Киеве 0…-2° на почве. Похолодание может повредить раннецветущим плодовым деревьям. Днем потеплеет до +11…+16°. В течение 14-18 апреля будет преобладать сухая погода, лишь в конце недели возможен небольшой дождь. После самой холодной ночи на вторник в дальнейшем ночная температура поднимется до +3…+8° тепла. Самые теплые дни придутся на 15-16 апреля с температурой до +18°, однако с 17 апреля из-за облачности снова похолодает до +9…+14°.