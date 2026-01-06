ТСН в социальных сетях

Ледяные водоемы унесли жизни четырех человек в Украине: среди погибших есть ребенок

Ледяные водоемы за одни сутки стали смертельной ловушкой для четырех человек в Украине. Среди погибших — ребенок.

Лед

Лед / © pixabay.com

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали сразу несколько трагических случаев на зимних водоемах. В разных регионах погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний мальчик.

Об этом сообщила ГСЧС Украины.

Несчастья произошли во Львовской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях. В частности, на Кировоградщине в селе Рубаный Мост Новоукраинского района во время поисков пропавшего мальчика 2013 года рождения спасатели нашли его тело в водоеме.

«Будьте осторожны — не выходите на лед. Из-за колебаний температуры это смертельно опасно. Берегите себя и детей!», — отметили в ГСЧС.

Напомним, 2 января в Шевченковском районе Киева произошло чрезвычайное происшествие. Местные жители во время прогулки обнаружили тело женщины без признаков жизни вблизи реки Сырец.

