- Украина
- 83
- 1 мин
Ледяные водоемы унесли жизни четырех человек в Украине: среди погибших есть ребенок
Ледяные водоемы за одни сутки стали смертельной ловушкой для четырех человек в Украине. Среди погибших — ребенок.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали сразу несколько трагических случаев на зимних водоемах. В разных регионах погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний мальчик.
Об этом сообщила ГСЧС Украины.
Несчастья произошли во Львовской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях. В частности, на Кировоградщине в селе Рубаный Мост Новоукраинского района во время поисков пропавшего мальчика 2013 года рождения спасатели нашли его тело в водоеме.
«Будьте осторожны — не выходите на лед. Из-за колебаний температуры это смертельно опасно. Берегите себя и детей!», — отметили в ГСЧС.
