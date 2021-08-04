Лег на рельсы: в Одесской области электричка раздавила мужчину

Машинист не смог вовремя остановить поезд.

В Одесской области, возле железнодорожной станции Бугаз, на мужчину наехал электропоезд.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

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По словам машиниста, он увидел, как мужчина лег на рельсы, подал ему сигнал и начал тормозить, но вовремя остановить поезд не смог.

Сведения о событии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Устанавливаются полные обстоятельства трагедии.

Напомним, что в Ровенской области мужчина попал под поезд и остался без ног. Он пытался передать пакет сыну в зону боевых действий. Когда мимо перрона проезжал военный эшелон, местный попытался забросить на него передачу, однако не удержался на ногах и упал на рельсы.

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