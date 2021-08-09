Лег на рельсы: в Одесской области поезд раздавил мужчину

Бывшая жена мужчины рассказала, что он уже пытался покончить с собой раньше.

Возле села Кремидовка (Одесская область) на мужчину наехал поезд. Он умер в карете "скорой".

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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По словам машиниста, перед приближением локомотива мужчина лег на рельсы. Он применил экстренное торможение, однако из-за короткого расстояния остановить транспорт не смог. Пострадавший скончался в карете "скорой" помощи.

Бывшая жена покойного, к которой он приезжал, говорит, что раньше мужчина выражал желание покончить с жизнью и даже ложился под поезд, из-под которого она его доставала.

Обстоятельства трагедии полицейские устанавливают.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Напомним, что в Ровенской области мужчина попал под поезд и остался без ног. Он пытался передать пакет сыну в зону боевых действий. Когда мимо перрона проезжал военный эшелон, он попытался забросить на него передачу, однако не удержался на ногах и упал на рельсы.

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