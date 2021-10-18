Лег на рельсы: в Одесской области поезд раздавил мужчину

Лег на рельсы: в Одесской области поезд раздавил мужчину

Полиция проводит расследование.

Вблизи железнодорожной станции "Одесса-Застава I" на мужчину наехал пассажирский поезд, от полученных травм он скончался.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

По словам машиниста, мужчина лег на рельсы перед приближающимся локомотивом. Он подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако остановить поезд не успел.

Обстоятельства трагедии и личность потерпевшего устанавливает следственно-оперативная группа территориального отделения полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Напомним, что в поезде сообщением "Львов-Запорожье" нетрезвые пассажиры цеплялись к попутчице. Ни проводница, ни начальник поезда их не успокоили.

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