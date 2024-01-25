Легализация 1,3 млрд грн и неуплата налогов: в Украине будут судить известного дистрибьютора сигарет

В Украине относительно генерального директора, его заместителя и главного бухгалтера одного из крупнейших в стране дистрибьюторов табачных изделий направили в суд обвинительный акт.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.

По данным следствия, должностные лица компании в налоговой отчетности отражали реализацию табачных изделий в адрес предприятий с признаками фиктивности.

"Фактически же продажа табачных изделий этим обществам не Бюро экономической безопасности Осуществлялась. Реализация происходила за наличные вне учета, в том числе и через сеть собственных магазинов розничной торговли",- говорится в сообщении.

Кроме того, в отчете эти предприятия отразили реализацию других товаров – мясной продукции и топлива. Затем эти средства легализовали путем заключения ряда договоров с финансовыми компаниями.

В результате незаконных действий — неуплаты налогов и легализации средств полученных преступным путем в особо крупных размерах — бюджету было нанесено более 1,6 млрд убытков.

"Генеральному директору общества, его заместителю и главному бухгалтеру поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 212 УК Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных) преступным путем)", — говорится в сообщении.

В настоящее время обвинительные акты направлены в суд.

"В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда", — добавили там.

Напомним, накануне Зеленский рассказал, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение об экономической безопасности и экономической стабильности во время военного положения.

Тем временем в Киеве будут судить организатора подпольного игрального клуба, которая предоставляла услуги по азартным играм через Интернет без лицензии.

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