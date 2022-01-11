Легализация конопли: в Минздраве хотят наладить выращивание марихуаны, чтобы не импортировать ее из-за границы

Легализация конопли: в Минздраве хотят наладить выращивание марихуаны, чтобы не импортировать ее из-за границы

Отмечается, что использование медицинского каннабиса будет возможно только при тщательном контроле.

Министерство здравоохранения разработало законопроект об обороте медицинской марихуаны. Так, Минздрав намерен наладить производство конопли для лекарств непосредственно в Украину, а не импортировать вещество из-за границы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на первого замминистра здравоохранения Александр Комарида.

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"Мы заинтересованы в том, чтобы такие препараты могли производиться в Украине, а не только ввозились из-за границы. Но это сложный, длительный процесс, потому что украинские пациенты должны иметь доступ к лекарственным препаратам доказанной эффективности. Но да, мы за то, чтобы процесс полного цикла был в Украине", – отметил Комарида.

Фактически Минздрав выступает за то, чтобы снять запрет на оборот отдельных сортов конопли в медицинских целях и в научно-технической деятельности. Отмечается, что использование медицинского каннабиса будет возможно только при тщательном контроле.

Так, каждая партия и единица препарата будут промаркированы уникальным штрих-кодом, появится электронный реестр для учета растений конопли, а сами лекарственные препараты собираются продавать только по электронным рецептам врача.

В министерстве говорят, что в случае, когда содержание основного психоактивного вещества — тетрагидроканабинола (ТГК) — будет слишком высоким, то выращивать растение разрешат только на закрытом грунте, то есть в специальных теплицах и под охраной.

Напомним, медицинский каннабис помогает больным онкологией, эпилепсией или рассеянным склерозом утихомирить боль и успокоить судороги. Однако украинские законы предусматривают уголовную ответственность за выращивание и хранение конопли.

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