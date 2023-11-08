Легализация медицинского каннабиса: как будут продавать лекарства и кто будет контролировать обращение

Верховная Рада в ближайшее время может легализовать каннабис в медицинских целях.

Уже в ближайшее время Верховная Рада может принять закон о легализации медицинского каннабиса в Украине.

Глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире национального телемарафона рассказал, какие шансы у законопроекта.

"Шансы значительно больше для принятия, чем в прошлый раз. В законе четко прописано, что у правительства ессть не более шести месяцев для того, чтобы разработать все подзаконные акты, приказы Минздрава, МВД для того, чтобы этот закон заработал", — отметил он.

Радуцкий также рассказал, что после принятия закона о медицинском каннабисе пациентам будут выписывать электронные рецепты, по которым они смогут получить лекарства в аптеке.

"Таким образом государство, в частности МВД, будет иметь контроль о законном обращении препаратов с медицинским каннабисом", — пояснил он.

Михаил Радуцкий также отметил, что рекреационный каннабис в Украине запрещен, речь идет только о медицинском каннабисе.

В Украине первые три года будет разрешен импорт лекарств с медицинским каннабисом, пока наши аграрии и промышленность выйдут на достаточный уровень производства. А в дальнейшем лекарство будет только украинского производства.

"За шесть месяцев Минздрав должен ввести в протоколы лечения ПТСР, онкологии, эпилепсии с использованием препаратов с медицинским каннабисом", — резюмировал Михаил Радуцкий.

Напомним, в Украине уже в ноябре могут принять закон о медицинском каннабисе.

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